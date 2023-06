Netflix: tutte le novità in arrivo a luglio 2023

Tra qualche giorno saremo già nel mese di luglio e questo, per chi è abbonato a Netflix, vuol dire tantissime novità in arrivo tutte da vedere. Il colosso dello streaming ha annunciato tantissimi nuovi film e serie TV per i suoi utenti. Se ancora non lo hai fatto, abbonati subito con una soluzione vincente. Attiva ora Sky TV+Netflix a un prezzo speciale.

Netflix: tutti i film in arrivo a luglio 2023

Iniziamo subito con l’elenco completo di tutti i Film in arrivo a luglio 2023 su Netflix.

6 luglio

Il profumo dell’oro

Il profumo dell’oro 7 luglio

The Out-Laws – Suoceri fuorilegge

The Out-Laws – Suoceri fuorilegge 14 luglio

Bird Box – Barcellona

21 luglio

Hanno clonato Tyrone

Hanno clonato Tyrone 27 luglio

Paradise

Paradise 28 luglio

Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir

Tutte le Serie TV in arrivo a luglio 2023

Proseguiamo ora con tutte le Serie TV in arrivo a luglio 2023 su Netflix.

5 luglio

Di nuovo 15 anni (Stagione 2)

Di nuovo 15 anni (Stagione 2) 6 luglio

Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer (Stagione 2 – Parte 1)

Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer (Stagione 2 – Parte 1) 13 luglio

Michelle Buteau – Survival of the thickest (Stagione 1)

20 luglio

Il colore delle magnolie (Stagione 3)

Il colore delle magnolie (Stagione 3) 27 luglio

The Witcher (Stagione 3 – Volume 2)

The Witcher (Stagione 3 – Volume 2) 28 luglio

Il racconto perfetto (Miniserie)

Il racconto perfetto (Miniserie) 31 luglio

Bastard!! – L’oscuro dio distruttore (Stagione 2)

Netflix: tutti i Documentari in arrivo a luglio 2023

Concludiamo con tutti i Documentari in arrivo a luglio 2023.

3 luglio

Unknown – La piramide perduta

Unknown – La piramide perduta 5 luglio

WHAM!

WHAM! 10 luglio

Unknown – Soldati robot

Unknown – Soldati robot 12 luglio

Quarterback

17 luglio

Unknown – La grotta della scoperta

Unknown – La grotta della scoperta 19 luglio

Respiro profondo: La sfida di Alessia Zecchini

Respiro profondo: La sfida di Alessia Zecchini 24 luglio

Unknown – La macchina del tempo cosmica

Unknown – La macchina del tempo cosmica 27 luglio

La Dama del Silencio

