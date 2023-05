Netflix: tutte le novità in arrivo a giugno 2023

Netflix ha in caldo tantissimi film e serie TV pazzeschi per tutto giugno 2023. Sei pronto a perfezionare il tuo intrattenimento? Il modo migliore per accedere alla piattaforma risparmiando è attivare Sky Netflix scegliendo il pacchetto che preferisci. In omaggio ricevi anche un Buono Amazon di 50 euro. Niente male vero?

Per un intrattenimento completo scegli Sky TV+Netflix+Sky Cinema a soli 19,90 euro al mese, anziché 48 euro al mese. L’offerta Sky Smart è scontata per 18 mesi. Cosa include questo ricco bundle? Prima di tutto un Buono Amazon di 50 euro. Poi tutto l’intrattenimento di Sky TV e Netflix Piano Standard con visione in HD 1080p su 2 schermi in contemporanea, senza interruzioni pubblicitari. Infine Sky Cinema con oltre 200 prime visioni l’anno e Paramount+ senza costi aggiuntivi.

Invece, se vuoi risparmiare, puoi sempre optare per Sky TV+Netflix a soli 14,90 euro al mese, anziché 30 euro al mese. L’offerta Sky Smart è scontata per 18 mesi. Hai tutto quello che include l’offerta precedente tranne il pacchetto cinema. Insomma, un risparmio davvero eccezionale con un Buono Amazon di 50 euro da utilizzare per i tuoi acquisti sulla piattaforma.

Netflix: tutti i film in arrivo a giugno 2023

Vediamo ora tutti i film in arrivo su Netflix a giugno 2023.

1 giugno

A Beautiful Life (Romantico)

A Beautiful Life (Romantico) 9 giugno

You Do You (Commedia)

You Do You (Commedia) 16 giugno

Tyler Rake 2 (Azione)

Black Clover – La spada dell’Imperatore magico (Anime)

23 giugno

Dalla mia finestra – Al di là del mare (Romantico)

iNumber Number – l’oro di Johannesburg (Thriller)

Dalla mia finestra – Al di là del mare (Romantico) iNumber Number – l’oro di Johannesburg (Thriller) 28 giugno

Il morso del coniglio (Horror)

Il morso del coniglio (Horror) 30 giugno

Nimona (Animazione)

Serie TV in arrivo a giugno 2023

Scopriamo ora tutte le serie TV in arrivo a giugno 2023 su Netflix. Ricordiamo che la stagione 6 di Black Mirror al momento della scrittura non ha ancora una data di uscita, solo che arriverà entro il mese di giugno.

1 giugno

I tre giorni dopo la fine (Drama)

I tre giorni dopo la fine (Drama) 2 giugno

Valeria (Stagione 3)

Valeria (Stagione 3) 5 giugno

Barracuda Queens (Thriller)

Barracuda Queens (Thriller) 7 giugno

Arnold (Docuserie)

Arnold (Docuserie) 8 giugno

Non ho mai… (Stagione 4)

Tour de France – sulla scia dei campioni (Docuserie)

9 giugno

Questo mondo non mi renderà cattivo (Animazione)

Tex Mex Motors (Reality)

I segugi (Azione)

Le carte dell’assassino (Docuserie)

Questo mondo non mi renderà cattivo (Animazione) Tex Mex Motors (Reality) I segugi (Azione) Le carte dell’assassino (Docuserie) 14 giugno

Il nostro pianeta (Stagione 2)

Il nostro pianeta (Stagione 2) 22 giugno

Skull Island (Animazione)

Skull Island (Animazione) 29 giugno

The Witcher (Stagione 3, Prima parte)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.