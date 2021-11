Netflix Kids assomiglierà a TikTok (RUMOR)

Netflix sta testando un feed in stile TikTok per i bambini; di fatto, una soluzione simile per le clip comiche è stata lanciata all'inizio di quest'anno. Pare che il servizio di streaming on demand voglia replicare il successo.

Netflix Kids: la prima Beta è in test su iOS

Questa settimana, l'app iOS di Netflix ha ricevuto un piccolo update. Segnaliamo che il test in questione riguarda solo i partecipanti alla Beta e non gli utenti che pagano la piattaforma per la visione dei contenuti.

Si legge che l'azienda abbia dato il via ad una serie di test relativi ad un nuovo feed per bambini progettato per mostrare brevi clip tratte dalla sua libreria di contenuti “for Kids“, secondo quanto riportato da Bloomberg News. La funzione “Kids Clips” utilizzerà un'interfaccia simile a quella di TikTok o Instagram Reels nel tentativo di far emergere contenuti a misura di bambino. Mentre i servizi concorrenti sono principalmente pensati per la visualizzazione in verticale, i video di Kids Clips sono progettati per essere visti in orizzontale.

Kids Clips si unisce a una funzione simile lanciata dall'azienda per promuovere i suoi contenuti comici all'inizio di quest'anno chiamata “Fast Laughs“. Entrambe le funzionalità hanno un obiettivo simile: promuovere i contenuti nella piattaforma utilizzando brevi clip simili a quelle che gli utenti stanno già guardando sui social media. Uno screenshot dell'interfaccia Kids Clips condivisa da Bloomberg ci mostra come sarà il servizio.

La compagnia ha citato TikTok come uno dei principali concorrenti nei rapporti sui guadagni passati, suggerendo che queste funzionalità mirano a sottrarre tempo al servizio concentrandosi su contenuti più brevi.

Tuttavia, mentre i social network concorrenti vengono criticati per togliere tempo tempo alle persone, Bloomberg News riporta che Kids Clips limiterà la quantità di video che gli utenti potranno guardare in una singola seduta a 10-20 clip. Sembra una limitazione ragionevole alla luce del fatto che la funzione è progettata per un pubblico più giovane.