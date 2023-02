Netflix ha programmato un mese di marzo 2023 veramente spettacolare. In serbo per tutto il calendario dei 31 giorni di cui è composto è previsto l’arrivo di tantissimi titoli nuovi e attesi. Ovviamente, per non perderne nemmeno uno devi essere un abbonato.

Netflix: film e serie TV in arrivo a marzo 2023

Vediamo quindi tutti i film in arrivo a marzo 2023 su Netflix.

1 marzo

Stanotte stiamo insieme (Romantico)

Stanotte stiamo insieme (Romantico) 3 marzo

Il futuro in un bacio (Romantico)

Il futuro in un bacio (Romantico) 8 marzo

Un’isola per cambiare (Commedia)

Un’isola per cambiare (Commedia) 10 marzo

Luther – Verso l’inferno (Crime)

Luther – Verso l’inferno (Crime) 16 marzo

Era ora (Commedia)

Era ora (Commedia) 17 marzo

L’elefantessa del mago (Film Animazione)

Noise (Thriller)

L’elefantessa del mago (Film Animazione) Noise (Thriller) 23 marzo

Johnny – Una nuova vita (Drammatico)

Johnny – Una nuova vita (Drammatico) 31 marzo

Kill Boksoon (Thriller)

Passiamo ora alle serie TV in programma per marzo 2023.

1 marzo

Agent Elvis (Azione)

Cheat – Chi bara vince (Reality)

Agent Elvis (Azione) Cheat – Chi bara vince (Reality) 2 marzo

Sex/Life (Romantico, Stagione 2)

Incastrati (Commedia, Stagione 2)

Sex/Life (Romantico, Stagione 2) Incastrati (Commedia, Stagione 2) 3 marzo

Next in Fashion (Reality, Stagione 2)

Next in Fashion (Reality, Stagione 2) 4 marzo

Il divorzista (Legal Drama)

Il divorzista (Legal Drama) 8 marzo

Volo MH370: l’aereo sparito nel nulla (Docuserie)

Volo MH370: l’aereo sparito nel nulla (Docuserie) 9 marzo

You (Stagione 4, Parte 2)

You (Stagione 4, Parte 2) 10 marzo

The Glory (Stagione 1, Parte 2)

Outlast – Gioco di squadra (Reality)

16 marzo

Tenebre e ossa (Fantasy, Stagione 2)

Tenebre e ossa (Fantasy, Stagione 2) 17 marzo

Sky High – The Series (Thriller)

Sky High – The Series (Thriller) 22 marzo

Il suo regno (Dramma, Stagione 2)

L’assedio di Waco (Docuserie)

Il suo regno (Dramma, Stagione 2) L’assedio di Waco (Docuserie) 23 marzo

The Night Agent (Thriller)

The Night Agent (Thriller) 29 marzo

Wellmania (Commedia)

Unseen (Crime)

Wellmania (Commedia) Unseen (Crime) 30 marzo

Unstable (Commedia)

Unstable (Commedia) 31 marzo

Imitazione di un crimine (Thriller)

