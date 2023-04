Netflix: tutti i film e le serie TV in arrivo a maggio 2023

Netflix ha pensato a un mese di maggio 2023 davvero ricco di contenuti. Saranno tantissimi i film e le serie TV che amplieranno il catalogo della piattaforma disponibile a tutti gli abbonati. Se non vuoi perderli devi abbonarti a questo servizio. Fai la scelta migliore, attiva Sky TV Netflix a soli 19,90 euro al mese, anziché 48 euro al mese.

Grazie a questa promozione avrai tutto l’intrattenimento che vuoi da un’unica piattaforma. Oltre a tantissimo risparmio, perché avrai accesso ai contenuti del colosso dello streaming statunitense oltre che a quelli di Sky TV, potrai anche goderti Paramount+. Niente male vero? Tutto a meno di 20 euro al mese.

Netflix: tutti i film in arrivo a maggio 2023

Vediamo ora tutti i film in arrivo su Netflix a maggio 2023. Potrai vederli insieme a tantissimi altri titoli grazie alla combo Sky TV Netflix a soli 19,90 euro al mese. Ecco l’elenco completo di tutti i contenuti che ti terranno impegnato durante il prossimo mese.

12 maggio

The Mother

The Mother 16 maggio

Anna Nicole Smith: La vera storia

Anna Nicole Smith: La vera storia 23 maggio

Victim/Suspect

Victim/Suspect 26 maggio

Blood & Gold

Serie TV in arrivo a maggio 2023

Scopriamo insieme tutte le serie TV in arrivo su Netflix a maggio 2023. Sono davvero tante e per tutti i gusti. Avrai solo l’imbarazzo della scelta. Quasi ogni giorno è in programma una novità tutta da vedere. Mettiti davanti allo schermo e goditi questi titoli.

1 maggio

Yakitori

Yakitori 2 maggio

Love Village

Il sarto

Love Village Il sarto 3 maggio

Jewish Matchmaking

Jewish Matchmaking 4 maggio

Sanctuary

La regina Carlotta – Una storia di Bridgerton

Sanctuary La regina Carlotta – Una storia di Bridgerton 10 maggio

Dance Brothers

Regina Cleopatra

Dance Brothers Regina Cleopatra 12 maggio

Black Knight

Black Knight 18 maggio

XO, Kitty

XO, Kitty 19 maggio

In silenzio

In silenzio 23 maggio

Wanda Sykes: I’m An Entertainer

Wanda Sykes: I’m An Entertainer 25 maggio

FUBAR

Sky TV + Netflix dall’estero

Se in questi giorni ti trovi all’estero non ti preoccupare. Infatti, i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Con un abbonamento Sky TV + Netflix in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera porti in Europa gli stessi programmi disponibili in Italia.

In base alla composizione del tuo abbonamento potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app Sky Go dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza alcun costo aggiuntivo nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

