Netflix blocca la condivisione dell'account? Ecco l'ALTERNATIVA su cui puntare

Il blocco alla condivisione degli account da parte di Netflix continua ad essere un tema “caldo”. Per gli utenti che condividevano l’account c’è ora la necessità di attivarne uno nuovo oppure di ricorre al sistema del “membro aggiuntivo” del proprio nucleo domestico che comporta, in ogni caso, un costo extra. Le alternative su cui puntare in caso di optasse per la disattivazione di Netflix sono diverse.

Da sfruttare al volo, in questo momento, è l’offerta di NOW. La piattaforma di streaming di Sky propone il Pass Cinema + Entertainment, con serie TV, film e tanto altro e possibilità di accesso da due dispositivi in contemporanea al costo di appena 7,99 euro al mese per i primi 4 mesi, senza vincoli al termine del periodo promozionale. Per accedere all’offerta è possibile collegarsi al sito di NOW e selezionare l’offerta desiderata.

NOW in offerta è l’alternativa ideale al blocco della condivisione di Netflix

Chi decide di disattivare Netflix può puntare su NOW e sull’offerta seguente:

Pass Cinema + Entertainment al costo di 7,99 euro al mese invece di 19,98 euro al mese per i primi 4 mesi, senza alcun vincolo al termine del periodo promozionale

L’offerta in questione consente un accesso completo ai contenuti disponibili su NOW permettendo la visione:

tutti i contenuti di intrattenimento con serie TV e show disponibili su NOW

tutti i contenuti del pass Cinema con tantissimi film da guardare on demand

accesso da 2 dispositivi in contemporanea (utile per condividere l'account dimezzando i costi)

possibilità di visualizzare i contenuti in Full HD

Per attivare l’offerta è possibile accedere al sito ufficiale di NOW:

L’offerta di NOW è accessibile anche dall’estero

Chi è all’estero può attivare l’offerta di NOW ricorrendo a NordVPN. Il servizio di VPN illimitata permette di geolocalizzare la propria posizione in Italia, grazie al suo network di server diffuso su scala globale. La connessione è senza limiti di traffico e senza limiti di banda, con ottimizzazioni specifiche per l’accesso ai contenuti in streaming.

Attualmente, NordVPN è disponibile in offerta a 3,99 euro al mese scegliendo il piano biennale oppure a 4,59 euro al mese scegliendo il piano annuale. In entrambi i casi ci sono 3 mesi gratis aggiuntivi. Per accedere all’offerta è possibile visitare il sito di NordVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.