Nespresso Vertuo Pop per un caffè personalizzato a prezzo SVENDUTO

Se ami cambiare spesso tipologia di caffè, apprezzi sia quello lungo che quello ristretto con Nespresso Vertuo Pop cadi a pennello. Questa macchinetta innovativa non si limita ad offrirti un singolo espresso ma ti permette di avere tanto di più.

Siccome è in promozione al Black Friday, non te la posso non suggerire. Collegati al volo su Amazon dove con uno sconto del 40% la porti a casa al minimo sindacabile. Infatti con soli 59€ diventa tua. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Nespresso Vertuo Pop: una macchinetta ma tre erogazioni differenti

Il bello di Nespresso Vertuo Pop è che accontenta praticamente tutti. Grazie a questa macchinetta puoi esaudire i gusti di tutte le persone che abitano con te o lavorano in ufficio. Come mai, ti starai chiedendo? Perché al suo interno le capsule che inserisci sono speciali.

Di dimensioni diverse e di qualità e gusti vari, queste ti permettono di ottenere 4 erogazioni differenti. Una corta in stile espresso, una un po’ più lunghetta, una media per tazze più grandi e una lunga per vere e proprie bibite da gustare senza compromessi. La cosa bella è che tu non devi far altro che metterla: la macchinetta riconosce in automatico il tipo di capsula e fa tutto il resto da sola.

Bella e di design, Vertuo Pop è il piccolo lusso che ti fa svegliare al mattino senza smorfie. Quando arriva a casa, inoltre, ha una degustazione di 12 capsule in confezione così la provi subito e capisci di che pasta è fatta.

Come dirle di no? Collegati al volo su Amazon dove acquisti subito la tua Nespresso Vertuo Pop a soli 59€ con sconto del 40% legato al Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.