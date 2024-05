Nespresso PIXIE ti fa sentire al bar: prezzo REGALO per macchinetta TOP

C’è una nuova stella nella categoria macchinette per il caffè ed è proprio Nespresso Pixie. Bellissima e con dimensioni compatte, questo gioiellino si fa mettere in cucina così come in ufficio anche se hai poco spazio a disposizione e non scende a compromessi con la qualità.

Praticamente una delle più vendute di sempre, ora è su Amazon a prezzo regalo. Se sei interessato non perdere un secondo in più ma collegati subito in pagina per risparmiare il 34% e completare l’acquisto con 98,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Nespresso Pixie, la macchinetta che ti fa sentire al bar con ogni sorso

Come già detto, il punto di forza di questa macchinetta è sicuramente la dimensione. Compatta e non troppo alta, può essere sistemata anche in un angolino e non è mai d’intralcio. Tuttavia si fa notare perché ha questo design ricercato e curato finendo con l’essere persino un elemento di design.

Ma veniamo al dunque, funziona con il sistema a capsule (Nespresso e compatibili) ed ha un contenitore da 0,7L che sono più che sufficienti per una giornata di pause caffè a volontà! La pressione di 19BAR è perfetta per avere tazzine calde, fumanti e soprattutto saporite.

Scegli tra due erogazioni diverse: ha un tasto per quella corta e uno per quella lunga. Ti faccio sapere che sono entrambi personalizzabili per regolarli in base ai tuoi gusti.

La Pixie ha anche un altro punto di forza ossia si riscalda in soli 25 secondi e dopo 9 minuti di inutilizzo di spegne da sola per non sprecare energia. Non ti preoccupare neanche delle capsule usate visto che vengono raccolte in uno scomparto nascosto alla vista!

