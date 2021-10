Nespresso Inissia: SUPER SCONTO e 30 euro di caffè in omaggio

Tra le macchine per il caffè per utilizzo casalingo, la Nespresso Inissia è ovviamente una star. Nonostante non appartenga alla tipologia per le cialde, il caffè che riesce a farti a prima mattina è degno di quello del bar e ti fa iniziare la giornata con il piede giusto. È disponibile su Amazon a soli 63,99€ ossia con uno sconto che eccede i trenta euro e in più ricevi anche 30€ di caffè in omaggio che puoi utilizzare fin da subito sul sito del produttore.

Cosa c'è di meglio? Non ci dimentichiamo che le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Nespresso Inissia: piccola ma eccezionale

Realizzata con materiali di ottima fattura, Nespresso Inissia è la macchina da caffè di cui hai bisogno in casa. Con le sue dimensioni ridotte è perfetta per essere riposta in cucina senza che occupi uno spazio esagerato. Disponibile in colorazione nera, poi, è persino più elegante e bella a vedersi.

Arriva a casa tua con tutto ciò di cui ha bisogno per funzionare. Il contenitore dell'acqua ha una capacità di 0,8 litri, non stravolgente ma ottima in termini di autonomia. Durante una giornata tipo tutta la famiglia può farsi un espresso senza bisogno di ricaricarla.

Una volta consumate la capsule, quest'ultime cadono nel contenitore che puoi benissimo estrarre per pulire e svuotare. Ovviamente al di sotto è presente anche una vaschetta per la raccolta d'acqua in eccesso.

Se lo chiedi a me, questa macchinetta è veramente ottima perché si scalda in soli 20 secondi e ti permette di personalizzare la lunghezza di due tazzine in modo da premere il pulsante ed avere ciò che desideri in una sola mossa.

Acquista subito la tua Nespresso Inissia su Amazon a soli 63,99€. La ordini e la ricevi a casa in 24 o 48 ore con le spedizioni Prime. Non ti dimenticare che una volta completato l'ordine ricevi un credito di 30€ per acquistare il caffè che ami di più.