Nescafé Dolce Gusto Krups Mini in offerta ad un PREZZO SUPER su Amazon (-29%)

Voglia di caffè? Oggi Amazon propone la macchina Dolce Gusto Krups Mini ad un prezzo straordinariamente conveniente. Questa macchina automatica rende la preparazione del caffè un’operazione facile e veloce, grazie alla compatibilità con le capsule ufficiali Dolce Gusto.

Normalmente disponibile a 99,99€, oggi questa straordinaria macchina per il caffè automatica può essere tua a soli 70,99€ grazie ad un generoso sconto del 29%.

Sul mercato esistono ormai dozzine di brand di macchine per il caffè in cialde o capsule diversi e orientarsi potrebbe dunque essere molto complicato. Per gusto personale di chi scrive, la Nescafé Dolce Gusto è senza dubbio una delle scelte migliori, per almeno un paio di motivi.

È una macchina estremamente versatile, che è in grado di fare degli ottimi caffè espressi, come quelli del bar. Ad ogni modo, il suo punto di forza sono i caffè in formato lungo. La gamma di capsule ufficiali Dolce Gusto include un’ampia scelta di caffè cremosi e dolci (come la variante Cortado, che troverete facilmente in qualsiasi supermercato) che faranno la gioia dei palati più golosi. Peraltro, negli anni Nescafé ha collaborato con un numero crescente di brand terzi. Ed ecco che con una macchina Dolce Gusto potrete allora gustarvi degli ottimi caffè realizzati in collaborazione con Starbucks, oppure delle bevande dolci al gusto Nesquik, Mars e perfino Twix (queste ultime, sebbene riservate ad alcuni mercati stranieri, le troverete comunque facilmente online e anche su Amazon).

Un altro punto di forza è il programma fedeltà di Nescafé: ogni confezione di capsule contiene un codice QR da scansionare usando l’app ufficiale del brand. Un po’ alla volta, accumulerete punti che potrete convertire in premi di vario tipo, incluse gift card per lo store di Xbox, Nintendo, PlayStation e anche per Amazon, AirBnB e DAZN.

Per tutti questi motivi, noi ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta e acquistare la Nescafé Dolce Gusto Krups Mini scontata a soli 70,99€.

