NeN Promo Natale: sconto esclusivo solo per te

Con NeN risparmiare è semplice, anche a Natale il fornitore del Gruppo A2A ti propone la sua super promo con un risparmio in bolletta che può arrivare fino a 96 euro. Tutto questo grazie alla Promo ScontoNeN che trovate già applicato facendo click qui sotto.

Questo fornitore ti permette infatti di pagare per 12 mesi una quota fissa prestabilita che varia a seconda dei propri consumi. Per scoprire la rata mensile bloccata per un anno ti basterà visitare il link presente nel bottone.

NeN Promo Natale: ecco l’offerta per risparmiare

L’offerta disponibile in queste ore è pensata anche per tutti coloro i quali devono passare dal Mercato a Maggior Tutela a quello Libero. Il regime Tutelato, infatti, terminerà il 10 Gennaio 2024.

I 96 euro totali vengono erogati in bolletta e rateizzati per 12 mesi se richiedete lo switch di Luce e Gas. Lo sconto corrisponde a 4 euro al mese a ciascuna fornitura portata in NeN. Per scoprire a quanto ammonta la tua rata mensile ti basterà caricare la tua bolletta ed attendere la creazione del preventivo. Puoi visionare il tutto visitando la pagina dedicata cliccando sul bottone qui sotto.

L’energia erogata da NeN proviene al 100% da fonti rinnovabili grazie agli impianti eolici, idroelettrici e solari sparsi su tutto il territorio nazionale.

Il prezzo della materia prima segue degli indici ben precisi che NeN ha deciso di riservarti per 12 mesi. A seconda di particolari condizioni, il fornitore in questione può decidere di garantirti la sua rata mensile per 36 mesi.

Oltre al prezzo bloccato di Luce e Gas, NeN ha un costo fisso mensile di 8 euro per la componente Energia e di altrettanti 8€ per il Gas.

Il prezzo della Luce è pari a 0,198 €/kWh sul monorario con perdite di rete incluse, mentre, il Gas corrisponde a 0,69 €/Smc.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.