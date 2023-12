NeN Mercato Tutelato: per te 72 euro di sconto sul Gas

Il conto alla rovescia per la fine del Mercato Tutelato è iniziato ed anche NeN mette a disposizione la usa offerta dedicata per chi non vuole rimanere fregato. Puoi richiedere il passaggio con una promozione ad hoc entro il 14 Dicembre 2023.

Inoltre, per tutti i clienti che decideranno di passare a questo fornitore è disponibile una promozione dedicata che sconta di 72 euro la propria bolletta del gas naturale. Ricorda che se non sceglierai un gestore nuovo aderirai automaticamente all’offerta PLACET del tuo attuale fornitore che sicuramente sarà meno conveniente della proposta commerciale di NeN.

NeN Mercato Tutelato: ecco l’offerta pensata per te

L’offerta funziona allo stesso modo di quella disponibile per tutti i nuovi clienti. In pratica, entrerai a far parte del Mercato Libero con una rata fissa mensile che verrà calcolata in base ai tuoi consumi.

Puoi scoprire subito la tua spesa ogni mese facendo click su “Scopri la tua rata” e caricando una bolletta. Dovrai solo attendere che il sistema elabori il preventivo che sarà scontato di 6 euro al mese per 12 mesi (72 euro totali). Tutto questo grazie al codice sconto ADDIOTUTELATO!GAS.

Il prezzo di Luce e Gas è bloccato e stabilito da NeN prima di entrare in fornitura. Nello specifico, ecco l’indice fisso in base ai tuoi consumi:

Prezzo Luce monorario: 0,198 €/kWh con perdite di rete incluse.

monorario: con perdite di rete incluse. Prezzo Gas: 0,72 €/Smc.

Oltre al prezzo indicizzato, bisognerà aggiungere 8 euro al mese per ogni fornitura come contributo fisso.

Puoi dunque decidere di passare anche la Luce a NeN. In questo caso non è previsto lo sconto di 72 euro anche per l’energia elettrica con lo stesso codice sconto. In realtà, è possibile scontare di 48 euro ogni fornitura con un altro coupon che si attiverà immediatamente cliccando sul bottone qui sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.