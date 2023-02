NeN Energia: luce e gas in abbonamento con prezzo fisso per 1 anno

Il caro energia degli ultimi mesi ha inciso in maniera pesante sui risparmi degli italiani. Ancora oggi milioni di famiglie vivono l’attesa di conoscere l’importo della nuova bolletta con ansia, che poi nella maggior parte dei casi si traduce in rabbia e rassegnazione di fronte alla somma da pagare. NeN Energia vuole cambiare lo stato delle cose offrendo luce e gas in abbonamento.

Considerala un po’ come la Netflix dell’energia: hai a disposizione luce e gas pagando una rata fissa al mese per un anno e sei libero di rescindere il contratto senza pagare alcuna penale. Ma c’è anche dell’altro.

Luce e gas in abbonamento con NeN Energia: ecco come funziona

Con NeN Energia – e sta qui la visione rivoluzionaria – conosci in anticipo di un anno quanto spenderai per i prossimi dodici mesi: la stessa cifra, di mese in mese. Poi, al termine dei 12 mesi, NeN ricalcola la rata in base ai consumi e al nuovo prezzo della materia energetica. Non sei d’accordo sul prezzo? Non sei vincolato in alcun modo a restare, ma puoi scegliere di optare per un’altra offerta che reputi più conveniente senza pagare penali o altro.

A proposito di altro. NeN rinnega i costi nascosti, i depositi cauzionali e i canoni extra, offrendoti tariffe chiare e bollette comprensibili.

Ma veniamo ai costi. Oltre a prendere come riferimento una tua bolletta, NeN calcola la rata mensile – che resterà poi uguale per tutti i dodici mesi – in base al costo della materia energetica. Attualmente il prezzo della luce è pari a 0,279 euro al kWh (quota fissa annuale pari a 96 euro), invece il gas costa 0,94 euro a metro cubo (anche in questo caso la quota fissa è di 96 euro all’anno).

Per saperne di più e rivoluzionare il tuo rapporto con la bolletta di luce e gas collegati alla pagina ufficiale di NeN Energia.

