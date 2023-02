Need for Speed Unbound per PS5 e Xbox Series X sconto folle del 49%

Siete degli amanti dei giochi di auto, soprattutto di quelli dove non vigono delle regole restrittive? Avete già capito che vi stiamo parlando dell’ultimo titolo del franchise Need for Speed, ovvero Need for Speed Unbound. Oggi la versione sia per PlayStation 5 che per Xbox Series X è in sconto su Amazon del 49%, quindi da 79,99 euro lo acquistate a soli 40,97 euro. Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

Need for Speed Unbound: tra street art e polizia

In Need for Speed Unbound i graffiti prendono vita con uno stile grafico che combina elementi della street art recente con le auto realistiche della storia di Need for Speed. Per arrivare alla vetta dovrete correre dei rischi: scegliete come e quando tentare il tutto per tutto, facendo grandi derapate per strada, seminando i poliziotti o piazzando scommesse bonus con i vostri guadagni contro i piloti rivali. Il tempo è denaro, quindi trovate il modo veloce per guadagnare abbastanza e partecipare alle qualifiche settimanali e arrivare così alle gare più importanti.

Tutto questo mentre la polizia vi sta addosso, pertanto dovrete prendere decisioni tattiche usando strategie di fuga per prendere il controllo dell’inseguimento. Potrete anche scegliere il vostro stile attraverso centinaia di oggetti cosmetici, tra cui articoli esclusivi provenienti da alcuni degli innovatori della moda all’avanguardia del tuning. Infine scoprire artisti all’avanguardia dell’hip hop e delle sue interpretazioni globali con una colonna sonora che sfida il genere capitanata da A$AP Rocky e AWGE.

Insomma Need for Speed Unbound è un gioco molto interessante che vi porterà dritti dritti nel mondo delle corse clandestine cittadine. Fatevi sotto sfruttando l’incredibile offerta del 49% di Amazon così da acquistarlo a 40,97 euro invece di 79,99 euro. Ricordatevi che le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.