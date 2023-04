Need For Speed Hot Pursuit: offerta imperdibile per la Nintendo Switch

Need for Speed Hot Pursuit è un gioco di corse iconico che ha appassionato i giocatori di tutto il mondo. Con la versione rimasterizzata disponibile per Nintendo Switch, è ancora più facile soddisfare il proprio bisogno di velocità e sperimentare l’emozione dell’inseguimento e della fuga. Inoltre, questo titolo oggi è in super sconto del 33% su Amazon. Ciò significa che lo puoi acquistare ad un prezzo competitivo di soli 19,99 euro.

Need For Speed Hot Pursuit: l’occasione che stavi aspettando

Need For Speed Hot Pursuit offre l’opportunità di giocare come poliziotto o fuorilegge, mettendosi alla guida di alcuni dei bolidi ad alte prestazioni più potenti del mondo. Il gameplay è caratterizzato da una grande frenesia e adrenalina, grazie alla possibilità di sfrecciare lungo le strade serpeggianti di Seacrest County in un’esperienza di guida che fa della competizione il suo punto di forza.

Un elemento distintivo di Need for Speed Hot Pursuit è il rivoluzionario sistema Autolog, che permette di sfidare i propri amici e di tenere traccia dei progressi di ciascuno in tempo reale. Con il supporto al cross-play, è possibile giocare con i propri amici indipendentemente dalla piattaforma su cui si trovano. Oltre ai contenuti base del titolo, la versione rimasterizzata include tutti i contenuti scaricabili principali al lancio, tra cui sei ore extra di gioco e più di 30 nuove sfide. Ciò garantisce una grande longevità al titolo e la possibilità di continuare a divertirsi a lungo.

La grafica di Need For Speed Hot Pursuit è stata aggiornata per gli hardware di oggi in modo da proporre una grafica di ultima generazione, ma senza perdere il fascino e la bellezza del gioco originale. Inoltre, la versione per Nintendo Switch offre la possibilità di giocare in modalità portatile, il che significa che è possibile godersi l’esperienza di guida ovunque ci si trovi.

Attualmente, Need for Speed Hot Pursuit è in sconto del 33% su Amazon, rendendolo un’ottima opportunità per i giocatori di Nintendo Switch che vogliono sperimentare il brivido dell’inseguimento e della fuga. Non perdere questa incredibile occasione di acquistarlo ad un prezzo ridicolo di soli 19,99 euro, i pezzi a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.