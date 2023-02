Neato Robotics D9: il robot aspirapolvere dal design innovativo al 45%

Oggi ti segnalo questa super offerta che trovi solo su Amazon per avere i pavimenti di casa tua puliti senza alzare un dito. Non ci credi? Allora metti nel tuo carrello Neato Robotics D9 a soli 312,55 euro, invece che 599,99 euro.

Solo oggi puoi beneficare di un ribasso del 45% più un ulteriore sconto di più di 16 euro al check-out. È assolutamente un’offerta da cogliere al volo. Anche perché siamo di fronte a un robot aspirapolvere davvero eccezionale. Ha un’aspirazione potente, un’ottima autonomia e arriva dappertutto, pulendo in modo capillare.

Neato Robotics D9: a questo prezzo è un best buy

Non ci sono assolutamente dubbi, a questo prezzo Neato Robotics D9 è un affare. Grazie al suo design innovativo a forma di una D, riesce ad arrivare anche negli angoli, dove un normale robot aspirapolvere dalla forma rotonda non arriverebbe. Ha una potente aspirazione e possiede un filtro HEPA che è in grado di trattenere fino al 99,5% degli allergeni. Questo ti garantisce anche un aria più sana, oltre che una pulizia perfetta.

Scaricando l’app dedicata lo potrai gestire tramite il tuo dispositivo, come smartphone o tablet, anche mentre non sei a casa. Puoi programmarlo perché inizi a pulire in determinati orari della giornata, decidendo anche in che stanze deve muoversi. Grazie alla navigazione laser intelligente, è in grado di superare facilmente gli ostacoli e salva le planimetrie delle stanze per ogni piano. Ha poi una batteria che gli permette di funzionare per più di 3 ore, torna in automatico alla base di ricarica quando sta per scaricarsi e riprende da dove ha lasciato.

Un robot aspirapolvere da avere assolutamente, poi a questo prezzo c’è poco da pensare. Dovrai fare in fretta perché è un’offerta che non può durare a lungo. Per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo Neato Robotics D9 a soli 312,55 euro, invece che 599,99 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.