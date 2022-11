Neato Robotics D8 è ora al PREZZO più BASSO di sempre (50%)

Sfrutta la tecnologia per pulire tutta la casa mentre tu ti riposi o svolgi altre faccende indispensabili. Oggi su Amazon puoi beneficiare di uno sconto del 50% e accaparrarti un robot aspirapolvere d’eccellenza. Metti subito nel tuo carrello Neato Robotics D8 a soli 249,99 euro, anziché 499,99 euro.

Con questo “amico” automatizzato ti semplificherai notevolmente le pulizie di casa e potrai usare il tempo che solitamente impiegavi ad aspirare i pavimenti in modo più proficuo. Potrai gestire il robot tramite il tuo smartphone e fargli pulire ogni angolo di casa tua in modo perfetto. Goditi la semplicità e risparmia tempo.

Approfitta anche tu di questa super offerta che oggi sta proponendo Amazon. Fai presto però perché uno sconto del genere è impensabile che duri a lungo. Acquista subito il tuo Neato Robotics D8 a soli 249,99 euro. Se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Neato Robotics D8: aspira dove gli altri non arrivano

La sua particolare forma a D è stata pensata proprio per arrivare negli angoli e lungo le pareti, dove altri robot rotondi invece non possono arrivare. Inoltre grazie al suo design compatto può facilmente passare anche sotto i mobili più stretti. Grazie alla tecnologia LaserSmart è in grado di mappare tutta la tua casa per una pulizia perfetta in ogni stanza.

Scarica l’app MyNeato e controlla il tuo robot anche da remoto mentre sei fuori casa. Pianifica la pulizia e crea programmi in modo che si attivi in automatico e incominci a pulire. Potrai stabilire anche delle zone in cui non deve accedere. Possiede un’aspirazione potente in grado di catturare allergeni, polvere e particolato intrappolando tutto in un filtro ad alte prestazioni. Infine ha una batteria che può durare più di 3 ore con una sola ricarica.

Non c’è davvero tempo da perdere perché le unità disponibili sono poche e quindi l’offerta potrebbe finire da un momento all’altro. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Neato Robotics D8 a soli 249,99 euro, anziché 499,99 euro.

