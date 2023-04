Neato Robotics D10: su Amazon il robot aspirapolvere CROLLA al 57%

Ti faccio subito presente che questa è una di quelle offerte che dureranno poco, per cui se vuoi avvalertene dovrai essere veloce. In questo momento puoi beneficiare di uno sconto doppio per portarti a casa un robot aspirapolvere eccezionale. Vai quindi subito su Amazon e metti nel tuo carrello Neato Robotics D10 a soli 284,05 euro, invece che 699,99 euro.

Non c’è da stropicciarsi gli occhi, non stai sognando. Grazie a questo ribasso del 57% più un ulteriore sconto al check-out, solo oggi puoi risparmiare quasi 416 euro. Inoltre se preferisci puoi anche acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out.

Neato Robotics D10: a questo prezzo è da prendere subito

Non ci sono dubbi, a questo prezzo è davvero l’affare del giorno. Ecco perché dovrai sbrigarti. Le unità disponibili non sono infinite e lo vorranno in tanti. Questo robot aspirapolvere riesce a catturare quasi il 100% degli allergeni, oltre che la polvere e lo sporco che si deposita sul pavimento. Così garantisce una pulizia perfetta.

Grazie al suo design particolare, a forma di D, quando arriva negli angoli riesce a pulire in modo decisamente più efficiente rispetto ad altri robot aspirapolvere. E poi, scaricando l’app MyNeato, avrai la possibilità di controllarlo anche da remoto con il tuo dispositivo. Puoi programmare la pulizia di tutta la casa come desideri, creando ad esempio zone in cui non dovrà pulire.

Fai presto perché come ti dicevo un’offerta così allettante andrà via come il pane. Prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo Neato Robotics D10 a soli 284,05 euro, invece che 699,99 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.