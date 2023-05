Neato D800 pulisce OVUNQUE grazie agli angoli: prezzo Amazon ridicolo (149€)

Il robot aspirapolvere Neato D800 è sempre stato differente dagli altri. Dalla sua, la geniale costruzione con due angoli, che gli permette praticamente di arrivare a pulire alla perfezione ovunque. A differenza dei modelli completamente circolari, riesce a eliminare la polvere e la sporcizia anche in punti dove altri proprio non riescono ad arrivare.

Inoltre, si tratta di un prodotto premium dotato di caratteristiche tecniche da top di gamma, come la scansione laser degli ambienti. Attualmente da Amazon puoi portarlo a casa spendendo una cifra che normalmente investiresti per un modello anonimo, base di gamma: completa l’ordine al volo e portalo adesso a casa a 149€ circa soltanto con spedizioni veloci e gratis, offerte dei servizi Prime.

Un concentrato di tecnologia a servizio delle tue pulizie quotidiane. Non solo l’iconica forma a “D” con 2 angoli, che gli consente di arrivare ovunque, ma anche una spazzola a spirale più grande del 70% rispetto alla media degli altri modelli. Grazie a lei, lo sporco viene raccolto in modo ancora più efficace.

Potente il motore aspirante e perfetta la gestione tramite applicazione per smartphone androide iOS. La scansione laser degli ambienti, unitamente all’intelligenza del software integrato, permetteranno questo sistema di pulizia di muoversi agevolmente all’interno dell’abitazione senza rimanere bloccato da alcun ostacolo. Un prodotto di qualità elevatissima, considerando che il brand è leader nel settore dei robot aspirapolvere da moltissimo tempo.

A rendere questa soluzione un affare imperdibile è il prezzo Amazon del momento. Non perdere l’occasione di avere un prodotto eccellente come Neato D800 a 149€ circa appena con spedizioni veloci e gratis, garantite dai servizi Prime: completa l’ordine al volo per approfittarne. Fai in fretta però, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.