Neato D800 a metà prezzo su Amazon: pulizia automatica PREMIUM a 199€

Alla polvere, d’ora in avanti, ci penserà lui: la eliminerà con efficacia dal pavimento senza bisogno del tuo aiuto. Neato D800 non si incepperà nei tappeti, non rimarrà bloccato in un punto della stanza, anzi: arriverà negli angoli. Già, perché questi modelli premium sono noti per la loro forma “spigolosa”, tutt’altro che casuale. Infatti, proprio grazie a questo arrivano dove altri non possono e puliscono alla perfezione.

Quando ho visto lo sconto di 200€ sul modello con scansione laser – e quindi incredibilmente preciso – non ho potuto fare a meno di segnalartelo. So però che finirà prestissimo, quindi – per avere qualità a mini prezzo – devi essere velocissimo: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per prendere questo gioiellino a 199,99€ invece di 399,99€. Lo trovi du Amazon con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Quella meravigliosa sensazione di lasciare a qualcun altro la gestione della pulizia quotidiana del pavimento. Anche se hai animali in casa, non sarà un problema. Una precisione assoluta nel rilevamento degli ostacoli, grazie alla scansione dell’ambiente, e la capacità di arrivare a prendere la sporcizia anche dagli angoli: uno spettacolo. La spazzola, più grande di quella media degli altri robot aspirapolvere, acchiapperà qualsiasi detrito solido, inclusi peli e capelli.

Tramite applicazione per smartphone, organizzi rapidamente il lavoro di questo prezzo alleato per il quotidiano, assicurandoti che sia lui a occuparsi quotidianamente del pavimento in modo super efficace. Non importa se la tua abitazione è di grandi dimensioni: hai a disposizione fino a 90 minuti di autonomia prima di dover ricorrere alla ricarica.

Neato D800 lo porti a casa a 199,99€ invece di 399,99€.

