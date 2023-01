Neabot Q11: uno dei migliori robot lavapavimenti in offerta lampo, sta andando a ruba

Oggi Amazon propone uno dei migliori robot aspirapolvere con funziona lavapavimenti ad un prezzo ridicolmente basso. Il Neabot Q11 oggi può essere tuo a 299€, con un risparmio di ben 100€ rispetto al suo normale prezzo di listino.

Vuoi pavimenti splendenti, ma chi te lo fa fare di prendere in mano aspirapolvere e straccio dopo una lunga giornata di lavoro? Fortuna che viviamo nel 2023 ed esistono degli ottimi robot che possono fare tutto il lavoro al posto tuo. Oggi vogliamo proporti un’offerta davvero speciale, ma ti avvertiamo: si tratta di un’offerta lampo e sta andando letteralmente a ruba. Hai pochissimo tempo per approfittarne.

Il Neabot Q11 è un robot aspirapolvere con funzioni di lavaggio e spazzamento. È dotato di un serbatoio d’acqua da 300 ml e un contenitore per la polvere da 250 ml. Il sistema di lavaggio integrato consente di adattare il livello dell’acqua alla superficie per evitare di bagnare i tappeti. Il robot ha anche una base di ricarica e un serbatoio di svuotamento automatico che può depositare automaticamente lo sporco raccolto nel sacchetto usa e getta da 2,5 litri collocato sulla sua base.

La potenza di aspirazione è di 4000 Pa per una pulizia profonda. Il robot utilizza una tecnologia di navigazione laser ad alta precisione e sensori DToF per mappare e pianificare percorsi di pulizia efficienti. Inoltre, dispone di quattro sensori DTOF avanzati per rilevare ostacoli in ampi spazi. Il robot può essere controllato tramite un’app ed è compatibile con Alexa e Google Home.

Come sempre, ti ricordiamo che con Prime la spedizione è gratuita ed istantanea: riceverai il Neabot Q11 entro il 31 gennaio. Ti ticordiamo che si tratta di un’offerta lampo, se ti interessa risparmiare sull’acquisto del Neabot Q11 devi affrettarti. Non sei ancora iscritto a Prime? Approfitta subito dei 30 giorni di prova gratuita, assieme alle spedizioni rapide e gratuite otterrai anche l’accesso a Prime Video, Amazon Music e tantissimi altri servizi offerti da Amazon.

