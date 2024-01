NBA 2K24 per PS4 a soli 39€ su eBay grazie al CODICE SCONTO

Siete degli appassionati di basket e volete giocare il campionato più importante del mondo nella vostra PlayStation 4. NBA 2K24 è disponibile su eBay al prezzo incredibile di soli 39 euro grazie al codice sconto CASA24 da applicare all’atto dell’acquisto. Mai visto un prezzo così basso per uno dei giochi sportivi migliori di questa generazione che unisce grafica mozzafiato, gameplay coinvolgente e una serie di contenuti esclusivi che vi lasceranno a bocca aperta.

NBA 2K24 per PS4: caratteristiche principali

Una delle caratteristiche più eccezionali di NBA 2K24 è la doppia validità Cross-Gen, che significa che potrete godere del gioco sia sulla PS4 attuale che su una futura PS5, assicurandovi un’esperienza di gioco impeccabile su entrambe le console (o direttamente su PS5 qualora abbiate già questa console). Inoltre, con l’acquisto del gioco, riceverete anche 100K Virtual Currency, che vi permetteranno di potenziare il vostro giocatore e acquistare oggetti esclusivi nel gioco.

Il pacchetto MyTEAM di NBA 2K24 è un vero e proprio tesoro per gli appassionati di basket. Mentre con la modalità La mia CARRIERA, avrete accesso a potenziamenti esclusivi, tra cui 10 tipi di potenziamenti Abilità e 10 tipi di potenziamenti Gatorade, che vi aiuteranno a migliorare le prestazioni del vostro giocatore.

Vivete quindi il passato, presente e futuro della cultura del basket. Provate un gameplay più reattivo e una grafica migliorata mentre giocate con le tue squadre NBA e WNBA preferite in NBA 2K24. Collezionate una serie incredibile di leggende e create la vostra squadra perfetta così da vincere anche le nuove sfide Momenti Mamba.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta su eBay e immergetevi nell’universo avvincente di NBA 2K24 per PlayStation 4. Approfittate subito di questa occasione e acquistatelo al prezzo speciale di soli 39 euro grazie al codice sconto CASA24. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e sono super affidabili grazie al 99,7% di feedback positivi su quasi 56mila recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.