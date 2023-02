NBA 2K23: la versione per Xbox Series X con il 38% di sconto

Il gioco di basket NBA 2K23 Amazon Edition per Xbox Series X è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 50%. Sì, avete capito bene, il metà prezzo che porta il suo costo a soli 40,99 euro. Questa edizione del gioco, sviluppata da Visual Concepts e pubblicata da 2K Sports, offre un’esperienza di gioco realistica e coinvolgente per tutti gli appassionati della NBA.

NBA 2k23: non puoi perdere questa fantastica offerta sull’Amazon Edition

La grafica del gioco è stata notevolmente migliorata rispetto alle versioni precedenti, con animazioni più fluide e dettagliate per i giocatori e gli stadi. NBA 2K23 offre anche un’ampia selezione di modalità di gioco, tra cui la modalità carriera, dove i giocatori possono creare e allenare il loro giocatore, e la modalità 5 contro 5 online.

Inoltre, NBA 2K23 Amazon Edition offre un’esperienza di gioco personalizzabile con una vasta gamma di opzioni di controllo e opzioni di regolazione del livello di difficoltà. I giocatori possono anche personalizzare il loro giocatore con una vasta selezione di abbigliamento e accessori. In aggiunta, l’esclusiva versione Amazon Edition, comprende i seguenti contenuti digitali: 2.000 VC + 1 pacchetto promo “La mia squadra”.

Grazie all’immersiva Jordan Challenge di NBA 2K23, fai un salto indietro nel passato grazie alle grafiche retrò create per rendere omaggio all’ascesa di Michael Jordan da astro nascente del college a icona globale.

In conclusione, NBA 2K23 Amazon Edition per Xbox Series X è un’ottima scelta per i fan della NBA e del Basket in generale, che cercano un’esperienza di gioco realistica e coinvolgente. Con lo sconto FOLLE del 50% su Amazon, puoi acquistare questo titolo ad un prezzo di soli 40,99 euro. Ricorda che grazie alla politica di resi Amazon, hai 30 giorni di tempo per decidere se vuoi restituire il prodotto che hai comprato, oppure se tenerlo. Sbrigati ad approfittare di questa promozione, le scorte disponibili si stanno esaurendo velocemente.

