NBA 2K23: il gioco per Nintendo Switch, oggi al metà prezzo

NBA 2K23 per Nintendo Switch è un gioco di simulazione sportiva di basket che ti permette di giocare come un vero professionista del basket, sfidando le squadre più forti del mondo. Grazie alla versione Amazon in super sconto del 49%, è possibile accedere ad alcune funzionalità interessanti che aumenteranno l’esperienza di gioco, ad un prezzo stracciato di soli 30,99 euro.

NBA 2K23: con questo prezzo sta andando letteralmente a ruba

Con NBA 2K23 Amazon Edition si ottiene un pacchetto di 10 promo settimanali per La mia squadra o uno a settimana, un potenziamento per ogni tipo di abilità La mia carriera, un potenziamento Gatorade per ogni tipo di abilità e una maglia esclusiva di Devin Booker per Il mio giocatore. Inoltre, si riceve una carta free agent di Devin Booker con valutazione 95 per La mia squadra, che può essere una grande aggiunta alla tua rosa di giocatori.

La versione Amazon Edition di NBA 2K23 include anche altri contenuti digitali, come 2.000 VC e un pacchetto promozionale per La mia squadra. Ma una delle funzionalità più interessanti è il ritorno della Jordan Challenge, una modalità che ti permette di rivivere i momenti salienti della carriera di Michael Jordan, uno dei giocatori più iconici della storia del basket. Grazie alle grafiche retrò, sarai immerso in un’esperienza di gioco unica che ti farà sentire come se fossi realmente in campo con Jordan.

In generale, NBA 2K23 è un gioco di basket che ti permette di vivere l’esperienza di un professionista e di competere contro le squadre più forti del mondo. Grazie alle numerose funzionalità e ai pacchetti bonus, la versione Amazon in sconto FOLLE del 49% può essere un’opzione interessante per i fan del basket che desiderano migliorare la propria esperienza di gioco, ad un prezzo ridicolo di soli 30,99 euro. Corri, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

