Navigare in sicurezza in aeroporto o in hotel: perché una VPN può aiutare

In questi giorni che precedono la tua vacanza all’estero ti stai informando su diversi temi, tra cui anche la sicurezza delle reti Wi-Fi, e hai scoperto quanto sia rischioso connettersi ad un Wi-Fi pubblico come quello di aeroporti e hotel. Durante le ricerche ti sei imbattuto anche nel servizio VPN, capendoci però un po’ meno.

Prima di tutto le basi: VPN sta per virtual private network, letteralmente rete privata virtuale. Detto in parole semplici, si tratta di un servizio che permette di navigare online in modo sicuro e anonimo, anche quando si è connessi alla rete Wi-Fi non protetta. Ecco perché rappresenta oggi uno strumento indispensabile per chiunque viaggi all’estero, in particolare per una o più volte durante l’anno.

Metti i tuoi dati personali al sicuro con una VPN

Dato per assodato che la rete Wi-Fi di aeroporti e hotel è debole, tanto che per “bucarla” non ci vuole di certo una laurea a Oxford o ad Harvard, lo strumento più efficace a tua disposizione per mettere in sicurezza dati personali e quant’altro è una VPN. Perché? Perché questo servizio fa una cosa molto semplice ma al tempo stesso estremamente efficace: nasconde qualsiasi tipo di dato che viene trasmesso tra il dispositivo da cui sei connesso alla rete Wi-Fi e il server VPN. Inoltre maschera il tuo indirizzo IP, consentendoti così di mantenere un completo anonimato online e impedire il tracciamento della tua attività sul web da parte di terzi.

Ecco, se non vuoi pentirti per il resto della tua vacanza (e oltre) dell’acquisto di uno o più biglietti mentre sei connesso senza protezione alla rete Wi-Fi dell’albergo dove soggiorni, faresti bene ad attivare una VPN.

