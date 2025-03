Nations League, Germania-Italia: come vederla dall'estero

Domenica 23 marzo Germania e Italia torneranno ad affrontarsi al Westfalend Stadion di Dortmund, nella gara di ritorno dei quarti di finale di Nations League, a distanza di tre giorni dalla vittoria in rimonta per 2-1 dei tedeschi sulla Nazionale italiana a San Siro. In palio c’è un posto nelle semifinali del torneo a giugno.

Germania-Italia di Nations League sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Lele Adani. Per quanti invece si trovano all’estero, l’unico modo di vedere la partita in diretta senza restrizioni geografiche è attivare un servizio VPN. Uno dei migliori per velocità di connessione e privacy è PrivateVPN, disponibile in questi giorni al prezzo scontato di 2,08 euro al mese per tre anni.

Come vedere dall’estero Germania-Italia di Nations League

Per vedere dall’estero il match di Nations League Germania-Italia di domenica 23 marzo occorre attivare una VPN e collegarsi alla piattaforma streaming RaiPlay. In seguito all’attivazione del servizio di rete privata virtuale, è sufficiente connettersi a un server VPN situato in Italia: così facendo, infatti, si farà credere al provider Internet – responsabile delle restrizioni geografiche – di essere connessi dal nostro Paese, sbloccando in automatico la visione dei contenuti di tutte le piattaforme streaming.

Al momento, tra le migliori VPN disponibili si annovera PrivateVPN, servizio VPN nato in Svezia più di 15 anni fa e che oggi vanta un numero importante di utenti abbonati. Alla base del suo successo in tutta Europa vi sono tre fattori principali: la velocità di connessione superiore alla media, la politica della privacy che risponde alle severe leggi svedesi riguardo alla tutela dei dati personali, e i prezzi ultra-concorrenziali.

A proposito di quest’ultimi, è raro – se non impossibile – trovare un’offerta VPN triennale ad un prezzo così basso.