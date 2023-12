Natalissimi Unieuro: Lavazza Tiny Eco in offerta a 79,99€

I Natalissimi Unieuro proseguono. Tra le tante interessanti offerte, questa sera segnaliamo la macchina da caffè Lavazza A Modo Mio Tiny Eco, in vendita a 79,99 euro rispetto a un prezzo consigliato di 99,99 euro. Volendo è possibile scegliere anche il pagamento dilazionato in 3 rate a interessi zero da 26,66 euro al mese, grazie all’opzione messa a disposizione da Klarna e PayPal. Ecco il link all’offerta.

Lavazza Tiny Eco è la prima macchina da caffè appartenente alla linea A Modo Mio realizzata con plastica riciclata. Acquistandola, quindi, non solo si ottiene uno dei migliori prodotti della categoria, ma si fa anche una scelta responsabile per l’ambiente.

Lavazza Tiny Eco a soli 79,99€ sul sito di Unieuro

I principali punti di forza di Tiny Eco sono il design, le dimensioni compatte e la praticità. In particolare, è molto amata per la sua compattezza e per la semplicità d’uso. A questo proposito, è sufficiente premere un singolo bottone per preparare il caffè, accendere e spegnere la macchina.

Queste invece le sue dimensioni: 139 mm di larghezza, 260 mm di profondità e 270 mm di altezza, per un peso complessivo di 2,5 kg. Sono misure estremamente contenute, che permettono di posizionare il modello di Lavazza in qualunque angolo della propria cucina.

La macchina da caffè Lavazza Tiny Eco, appartenente alla linea A Modo Mio, è in offerta a 79,99 euro sul sito unieuro.it. Ti confermiamo che puoi acquistarla in 3 rate a interessi zero da 26,66 euro al mese con Klarna e PayPal, e che non paghi nulla per le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.