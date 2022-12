Natale tech a 5€: 5 gadget UTILISSIMI a mini prezzo (arrivano in tempo)

Sei ancora in tempo per prendere i ragli di Natale su Amazon. Dai un’occhiata a questi 5 gadget tech a meno di 5€, arrivano tutti subito e potrai metterli sotto l’albero. Si tratta di utili prodotti, pensierini sicuramente apprezzati. Pronto? Eccoli tutti! Ricorda, per gli abbonati ai servizi Prime, le spedizioni sono super rapide e gratuite.

Il cavo 3 in 1 è uno spettacolo. Un prodotto praticissimo, che ti permette di avere sempre l’uscita giusta a disposizione. Realizzato con copertura in corda di nylon e rinforzi alle estremità, è super robusto e gestisce bene trazioni e sollecitazioni. A disposizione, adattatore USB C, microUSB e Lightning. Puoi ricaricare da uno a tre dispositivi contemporaneamente. In sconto, lo porti a casa a 4,99€ appena.

Il secondo prodotto è questo spettacolare adattatore Bluetooth, che permette di portare la connettività senza fili (aggiornata alla versione 5.0, quindi stabile e veloce) sui PC dove non c’è, è vecchia oppure è rotta. Utilissimo, puoi prenderlo a 4,99€ appena.

Il terzo gadget è questa chiavetta USB da ben 64GB. L’ideale per avere un sacco di spazio per i propri file e documenti. Super compatta, puoi portarla sempre con te e utilizzarla ovunque serva. In promozione, la predi a 4,94€ appena.

Questo kit di adattatori è pazzesco. Ce ne sono due di tipo “da USB A a USB C” e sono perfetti per ottenere il massimo dal tuo smartphone (e anche dal PC portatile, come ad esempio un recente modello di MacBook). Infatti, grazie a loro, potrai collegare al tuo device delle memorie esterne, dei mouse, delle tastiere e non solo. Infatti, puoi collegare praticamente qualsiasi periferica desideri. Gli altri tre servono invece per l’utilizzo inverso. Infatti, sono adattatori “da USB C a USB A“. Il kit a 5 pezzi lo prendi a 4,99€ appena.

Per finire, questo è di certo un regalo di Natale tech economico che sarà apprezzato da chiunque sia munito di un paio di auricolari Bluetooth. Cuffiette e case di ricarica vanno puliti, sempre. Diversamente, anche indossarli risulta antigienico. Con questo speciale kit potrai pulirli sempre a fondo e in ogni parte. Completo e riutilizzabile, lo prendi a 4,89€ appena.

Come vedi, di pensierini natalizi a basso prezzo ce ne sono tanti. Economici e utili, questi gadget costano meno di 5€ su Amazon adesso e arrivano in tempo per metterli sotto l’albero. Sceglili adesso però, non c’è più tanto tempo. Spedizioni veloci e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime.

