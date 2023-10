Natale si avvicina. Attendilo con il Calendario dell'Avvento LEGO (Solo 21€!)

Il Natale si avvicina e c’è un’occasione davvero speciale che aspetta tutti i piccoli e grandi appassionati di LEGO: il LEGO City 60381 Calendario dell’Avvento 2023 è finalmente disponibile su Amazon a un prezzo eccezionalmente conveniente! Ora puoi portare a casa l’emozione del periodo natalizio e la creatività di LEGO City al prezzo di soli 21,52€ invece di 26,99€, risparmiando il 20%!

LEGO City Calendario dell’Avvento 2023: il set perfetto per il Natale

Il Calendario dell’Avvento 2023 di LEGO City è un set speciale che trasforma l’attesa del Natale in un’esperienza emozionante e divertente. Con ben 24 sorprese nascoste dietro le sue porte, questo calendario offre un nuovo regalo LEGO City ogni giorno, creando un conto alla rovescia per il Natale che entusiasmerà i bambini di tutte le età.

Questo straordinario set include un totale di 24 sorprese che si dividono in due categorie principali: minifigure e costruzioni. Dietro ogni porta, i piccoli costruttori potranno trovare minifigure LEGO City, tra cui Babbo Natale, la signora Babbo Natale, un cantore, un giocatore di hockey e uno scultore di ghiaccio, solo per citarne alcuni. Inoltre, ci sono anche figure di animali come una renna, cuccioli e gattini, tutti perfetti per creare scenari invernali e atmosfere natalizie.

Oltre alle minifigure, ci sono sorprese che includono piccoli veicoli, edifici e decorazioni natalizie. I bambini possono assemblare la slitta di Babbo Natale, l’albero di Natale, regali, e altro ancora, creando un paese delle meraviglie invernale perfetto per inventare storie e avventure.

Questo Calendario dell’Avvento LEGO City 2023 aggiunge un tocco di magia natalizia ai giochi dei bambini e li coinvolge nel conto alla rovescia per il Natale. Ogni giocattolo a sorpresa è accompagnato da istruzioni facili da seguire, in modo che i bambini possano godersi l’esperienza della costruzione senza stress.

Con il prezzo scontato di soli 21,52€ invece di 26,99€ su Amazon, il set LEGO City Calendario dell’Avvento 2023 è un’occasione da non perdere per festeggiare il Natale con stile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.