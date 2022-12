Natale in famiglia? Rendi le feste DIVERTENTI con giochi da tavolo

Se il Natale in famiglia qualche volta può prendere una piega noiosa davanti all’ennesima replica de Una Poltrona per Due, quest’anno non stare sul divano inerme ma movimenta la giornata. In che modo? Con i classici giochi da tavolo che non potranno che animare tutta la famiglia.

Perfetti per tutta la famiglia, sono tantissimi e non te li puoi perdere. Con le promozioni in corso su Amazon spendi poco e ne porti a casa quanti ne vuoi. Pronti a scoprirli?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Giochi da tavolo: il Natale non è mai stato così divertente

Ne esistono di tutti i tipi di giochi da tavolo, per questo non puoi non amarli. Avventura, rompicapo, divertenti e di carte: dai più classici ai più innovativi, riescono a coinvolgere grandi e piccini in una volta sola.

Ovviamente a Natale non può mancare lei, la Tombola. Se in casa non ne hai una, approfitta dell’offerta su quella di Clementoni e portala a casa con appena 9,99€ su Amazon grazie allo sconto del 23%.



Un altro classicone è poi Monopoly, ora disponibile in versione classica. Con tante pedine e carte imprevisto, vincere non sarà una passeggiata. Acquistalo su Amazon a soli 21,83€ con uno sconto del 28%.

Altri giochi da tavolo che non possono mancare sono poi:

Ti segnalo che tutti i titoli sopraelencati sono attualmente in offerta quindi non tardare ad acquistarli o potresti trovare dei prezzi diversi.

