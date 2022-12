Natale by Xiaomi: 5 gadget WOW a meno di 20€ su Amazon (arrivano in tempo)

Con queste infallibili idee regalo by Xiaomi, a Natale metti sotto l’albero un pensiero utile e apprezzato, spendendo pochissimo. Costano tutti meno di 20€ su Amazon, le spedizioni sono gratuite per gli abbonati ai servizi Prime, e arrivano in tempo. Dai un’occhiata e scegli subito però, dopo potrebbe essere troppo tardi. Sii parte da meno di 9€!

Il più economico: le iconiche penne gel, a lunghissima durata e con tratto super preciso e fluido, sono in promozione adesso. La scorta da 10 unità puoi prenderla a 8,97€ appena adesso.

Il più particolare e “mai più senza”: parte dell’ecosistema del colosso cinese, questo gadget è assurdo. Si tratta di un vero e proprio generatore di disinfettante, perfetto per igienizzare le superfici. Funzionante in modo super semplice, basta aggiungere acqua e un po’ di comune sale da cucina. Premi un bottone e lasci che tramite elettrolisi venga generato dell’ottimo disinfettante. Un gadget utilissimo, che adesso prendi a 14,26€ appena.

Il più conveniente: Mi band 4C è un ottimo activity tracker. Un prodotto spettacolare, che puoi portare a casa a un prezzo che lo rende incredibilmente appetibile. Perfetto per notifiche, sport e salute è dotato di ampio display ed eccezionale autonomia energetica. Prendilo adesso a 14,50€ appena (venditore terzo, ma spedizioni comunque gratuite).

La combo che non ti aspetti. Questo gadget è decisamente interessante. Inserendo lo smartphone al suo interno, potrai sanificarlo in pochi minuti, rendendolo super sicuro da utilizzare. Non è però solo uno sterilizzatore a raggi UV. Infatti, è anche un ottimo sistema di ricarica rapida wireless: basta appoggiare i tuoi dispositivi (compatibili con la tecnologia senza fili) perché questi si ricarichino. Prendilo adesso a 7,42€ appena.



Il “mai più senza” del WiFi. Per finire, un dispositivo che ti permetterà di godere finalmente di una rete WiFi super stabile, praticamente in ogni angolo della casa. Grazie a questo efficacissimo ripetitore, permetti al segnale di rimbalzare proprio nei punti in cui invece si indebolisce. In questo modo, potrai godere di ottima copertura e risolvere i problemi legati al WiFi lento e instabile. Perfetto anche per la smart home, grazie alla tecnologia 2,4Ghz a lungo raggio, puoi collegare fino a 64 dispositivi contemporaneamente. Lo prendi con 12€ circa appena.

Hai visto che bellissime idee regalo by Xiaomi ci sono su Amazon a meno di 20€? Scegli velocemente quello che ti interessa, è l’unico modo per riceverlo in tempo da mettere sotto l’albero. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime quasi in ogni caso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.