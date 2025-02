NARWAL Freo X Plus: il robot che aspira e lava al posto tuo per pavimenti brillanti

Sei decisa a migliorare le pulizie del pavimento per fare meno sforzo e avere lo stesso risultato? Allora la soluzione è sicuramente un robot aspirapolvere e lavapavimenti. Dunque goditi questa promozione che trovi solo su Amazon. Se fai veloce puoi aggiungere al tuo carrello NARWAL Freo X Plus a soli 239 euro, invece che 299 euro.

C’è uno sconto del 20% come puoi vedere che riporta il prezzo al minimo storico e dunque se ti eri perso l’occasione oggi puoi recuperare. Con questo piccolo robot le pulizie del pavimento saranno un lontano ricordo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

NARWAL Freo X Plus non ha rivali e ora è anche in sconto

Avere un robot aspirapolvere e lavapavimenti ti permette di risparmiare tanto tempo ma devi acquistare un prodotto valido altrimenti rischi solo di portare lo sporco da una stanza all’altra. Ecco perché NARWAL Freo X Plus. Gode di una potenza di aspirazione da 7800 pa ed è quindi in grado di aspirare di tutto senza tralasciare niente.

Mentre aspira lava anche il pavimento in una sola passata. Ha un panno con pressione forte per aggredire le macchie e rileva in automatico i tappeti sollevando il panno per non bagnarli. Puoi controllarlo con l’app scaricabile gratuitamente e con i comandi vocali. Ha una spazzola rotante antigroviglio e una base di ricarica con svuotamento automatico che ti permette di stare tranquilla per quasi 2 mesi.

Se vuoi che le pulizie del pavimento non siano più faticose non perdere questa ottima occasione. Vai subito su Amazon e acquista il tuo NARWAL Freo X Plus a soli 239 euro, invece che 299 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.