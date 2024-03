Narwal Freo X: nuovi robot aspirapolvere innovativi in PROMOZIONE

Narwal, azienda leader nel settore dei robot per la pulizia domestica, ha annunciato il lancio di due nuovi modelli all’avanguardia: il Narwal Freo X Plus e il Narwal Freo X Ultra. Questi robot promettono di portare l’efficienza e l’efficacia della pulizia domestica a un livello superiore, grazie a tecnologie innovative e prestazioni eccezionali.

Narwal Freo X Plus

Il Narwal Freo X Plus si distingue per la sua super potenza di aspirazione di 7800Pa, capace di eliminare il 99% della polvere presente sul pavimento. Questo rende il Freo X Plus un alleato insostituibile nella lotta contro lo sporco e la polvere.

Le spazzole a zero grovigli sono una benedizione per i proprietari di animali domestici, eliminando i fastidiosi intasamenti dei peli e garantendo una pulizia efficace senza interruzioni. Il mop del Freo X Plus, con una pressione verso il basso di 6N, assicura una pulizia profonda su tutti i tipi di superficie, lasciando i pavimenti splendenti.

Una delle caratteristiche più innovative del Freo X Plus è il suo sistema di navigazione che adotta un triplo raggio laser per evitare gli ostacoli con precisione, garantendo una copertura completa della superficie da pulire. Con un’autonomia straordinaria di 210 minuti, questo robot è in grado di pulire grandi spazi senza necessità di ricariche frequenti. Infine, la comodità è assicurata dall’integrazione con APP e controllo vocale, che permettono di gestire il robot con semplicità e da qualsiasi luogo.

Narwal Freo X Plus costa 399€, ma grazie ad un esclusivo coupon è possibile acquistarlo a 329€. Il codice sconto è “NarwalXP70” e resterà disponibile soltanto per la prima fase di lancio sul mercato.

Narwal Freo X Ultra

Il Narwal Freo X Ultra rappresenta il vertice della tecnologia di pulizia domestica. Con una potenza di aspirazione ancora maggiore, 8200 Pa, il Freo X Ultra affronta senza sforzo il 99% della polvere sul pavimento, garantendo risultati impeccabili.

Anche in questo modello, le spazzole a zero grovigli sono pensate per i proprietari di animali, facilitando la pulizia e mantenendo le prestazioni al massimo. La tecnologia DirtSenseTM è un’altra novità di rilievo, in quanto permette al robot di adattare la pulizia al livello di sporco rilevato, ottimizzando tempi e risorse.

La tecnologia di navigazione LiDAR SLAM 4.0 assicura un’efficace evasione degli ostacoli in qualsiasi condizione di luce, garantendo una pulizia efficiente in ogni angolo della casa. Con 210 minuti di autonomia, anche il Freo X Ultra è adatto alla pulizia di ampi spazi senza interruzioni.

La base completamente automatica del Freo X Ultra eleva ulteriormente il livello di comodità e autonomia, gestendo autonomamente la ricarica e la pulizia del robot. Il nuovo Narwal Freo X Ultra arriva sul mercato al prezzo di 899€, un posizionamento decisamente interessante e che fa forte concorrenza a prodotti ben più costosi e blasonati.