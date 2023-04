Napoli-Milan: live match, formazioni e orario

Continua a mantenere il primo posto il Napoli a 11 partite dalla fine del campionato. Un trend che non vuole perdere, ora con 19 punti di distacco dalla Lazio. Una tappa importantissima sarà la sfida al Maradona, Napoli-Milan. Impossibile perderla. Guardala in live streaming con DAZN.

Il live match verrà trasmesso in diretta dallo stadio Maradona domenica 2 aprile 2023. Il calcio d’inizio sarà fischiato alle 20:45 in punto. Ci aspettano 90 minuti davvero emozionanti. Chi avrà la meglio durante questo incontro tanto atteso dai fan? Dai un’occhiata alla sinossi ufficiale della partita:

Il big match della ventottesima giornata si gioca in casa della capolista: allo stadio Maradona il Napoli di Luciano Spalletti ospita il Milan nel match di campionato che fa anche da preambolo al succulento quarto di finale di UEFA Champions League, il cui match d’andata è in programma tra esattamente 10 giorni a San Siro. Questa sera però, mente e corpo delle due squadre sono dedicate totalmente alla Serie A, con i partenopei che vogliono chiudere il prima possibile il discorso scudetto, preservando il vantaggio sulle inseguitrici. Tra queste c’è il Milan, che vuole reagire immediatamente dopo aver colto un solo punto nelle tre gare precedenti la sosta. In casa della capolista non sarà semplice fare risultato per gli uomini di Pioli, che il 18 settembre scorso persero 2-1 la gara d’andata: Giroud rispose a Politano, ma Simeone regalò i 3 punti al Napoli nelle fasi finali del match. Come finirà domani?

Napoli-Milan: probabili formazioni e ultime novità

Napoli-Milan, in diretta con DAZN, sarà commentata da Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Ci aspetta una partita davvero emozionante e, speriamo, ricca di colpi di scena. A distanza di un giorno i due allenatori hanno già comunicato le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Napoli (4-3-3)

Meret

Di Lorenzo

Rrahmani

Kim

Olivera

Anguissa

Lobotka

Zielinski

Lozano

Osimhen

Kvaratskhelia

Milan (3-4-1-2)

Maignan

Thiaw

Kjaer

Tomori

Saelemaekers

Tonali

Bennacer

Theo Hernandez

Diaz

Giroud

Leao

Streaming anche dall’estero

Grazie alla portabilità transfrontaliera, potrai vedere Napoli-Milan in streaming anche dall’estero. Infatti il tuo abbonamento a DAZN è accessibile, con tutti i contenuti italiani, tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Infine sappi che, con un solo abbonamento a DAZN, oltre alla Serie A TIM potrai anche guardare Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.