Guarda Napoli-Lazio in streaming: le migliori soluzioni

Tutto pronto per Napoli-Lazio? Non proprio visto che il Napoli dovrà fare a meno di Mario Rui a causa della sua squalifica. Tuttavia, nulla si può posticipare quando si tratta di Serie A TIM. Guarda questo match in esclusiva streaming su DAZN.

Per la terza settimana consecutiva, è il Napoli capolista ad aprire la giornata di Serie A TIM. I partenopei ospitano la Lazio nel friday night del venticinquesimo turno; ritorno al passato dunque per Maurizio Sarri, che nel triennio 2015-18 portò gli azzurri a sfiorare più volte la vittoria di un trofeo, compreso lo scudetto che oggi il Napoli di Spalletti insegue con netto vantaggio sulle inseguitrici. La Lazio, d’altro canto, lotta per il miglior piazzamento possibile per la prossima stagione delle coppe europee. Chi vincerà l’anticipo del “Maradona”?

Grazie al tuo abbonamento a DAZN l’intrattenimento non ha fine. Infatti, oltre alla Serie A TIM potrai anche guardare LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Napoli-Lazio: live match, probabili formazioni e telecronaca

Napoli-Lazio si giocherà venerdì 3 marzo 2023. Il calcio d’inizio fischierà alle ore 20:45. Prima potrai goderti il pre-partita organizzato da DAZN dove troverai tantissimi aggiornamenti da bordo campo. Vediamo ora le probabili formazioni:

Napoli (4-2-3-1)

Meret

Di Lorenzo

Rrahmani

Kim

Olivera

Anguissa

Lobotka

Zielinski

Lozano

Osimhen

Kvaratskhelia

Lazio (4-3-3)

Provedel

Marusic

Romagnoli

Patric

Hysaj

Milinkovic-Savic

Cataldi

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Zaccagni

Anche se la rosa delle due squadre non è definitiva, già oggi sappiamo a chi sarà affidata la telecronaca dell’incontro. Il nostro Stefano Borghi sarà accompagnato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Soluzioni per uno streaming dall’estero e ottimizzato

Se per Napoli-Lazio non sei ancora rientrato in Italia, ma ti trovi all’estero non ti preoccupare. Grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Invece, se vuoi ottenere uno streaming sicuro e ottimizzato devi affidarti a NordVPN. Con questa VPN migliorerai la qualità della tua connessione dati grazie al tunnel crittografato e alla larghezza di banda illimitata per uno streaming senza buffering.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.