Napoli-Fiorentina: a che ora si gioca e dove vederla

Oggi pomeriggio si giocherà Napoli-Fiorentina, match valido per la 28^ giornata di Serie A. L’incontro sarà trasmesso in streaming in esclusiva su DAZN, con la telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Dario Marcolin.

Per vedere la partita dello stadio Diego Armando Maradona occorre dunque la sottoscrizione del piano DAZN Standard, disponibile a 34,99 euro al mese per dodici mesi scegliendo l’abbonamento annuale. In alternativa si può optare per il piano mensile senza vincoli da 44,99 euro al mese.

Orario Napoli-Fiorentina

Il calcio d’inizio di Napoli-Fiorentina è fissato per oggi, domenica 9 marzo, alle ore 15:00. L’arbitro della partita sarà Andrea Colombo, direttore di gara della sezione di Como. I suoi assistenti saranno Dei Giudici e Cecconi, mentre Marchetti sarà il quarto uomo. Per il VAR è stato invece designato Meraviglia, che avrà come assistente Chiffi.

Dove vedere Napoli-Fiorentina

La gara di oggi tra Napoli e Fiorentina sarà visibile sulla piattaforma streaming DAZN. Per vederla occorre l’attivazione del piano Standard, che include tutti gli incontri della Serie A da qui fino alla stagione 2028-29. Gli appassionati di calcio possono inoltre seguire tutta la Serie B, oltre che LaLiga spagnola, la Liga Portugal Betclic, la Serie A femminile e la UEFA Women’s Champions League.

Il pacchetto DAZN Standard comprende anche il basket italiano ed europeo, il volley con la Superlega, la Serie A femminile e le partite della Nazionale italiana, più una selezione di partite NFL, la diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 e la boxe.

Probabili formazioni Napoli-Fiorentina

A poche ore dall’inizio della partita, ecco le probabili formazioni del match di Serie A Napoli-Fiorentina. Tra i padroni di casa non dovrebbero esserci grosse sorprese rispetto allo stesso undici che ha messo in difficoltà l’Inter la settimana scorsa, mentre la Viola deve fare i conti con numerose defezioni tra infortuni e squalifiche.

Napoli (3-5-2) : Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani; Spinazzola, Lobotka, Gilmour, McTominay, Politano; Lukaku, Raspadori.

: Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani; Spinazzola, Lobotka, Gilmour, McTominay, Politano; Lukaku, Raspadori. Fiorentina (3-5-2): De Gea; Ranieri, Marì, Pongracic; Gosens, Fagioli, Cataldi, Ndour, Dodò; Beltran, Kean.