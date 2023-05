Napoli Campione d'Italia: FESTEGGIA con il Prosecco DOC UFFICIALE

Il pareggio di ieri sera sul campo dell’Udinese ha sancito finalmente la matematica dopo un’attesa durata 33 anni: il Napoli è Campione d’Italia per la terza volta nella sua storia.

Un trionfo assoluto per la squadra guidata da Luciano Spalletti, che dopo tanti tentativi è riuscito a conquistare per la prima volta lo scudetto. E adesso tocca a te festeggiare con un prodotto sicuramente unico nel suo genere e che terrai con te per tutta la vita.

Stiamo parlando di una bottiglia Prosecco DOC Ufficiale in Edizione Limitata per festeggiare il Napoli Campione d’Italia, in vendita su Amazon a solo 14,99 euro. Ma devi fare in fretta perché le bottiglie stanno naturalmente andando a ruba.

Il prosecco in edizione limitata per il Napoli Campione d’Italia

Questa bottiglia si presenta ovviamente con un look da urlo, che riprende i colori e lo stemma del Napoli. Sull’etichetta della bottiglia c’è anche una dedica speciale ai campioni d’Italia e ai loro tifosi. È il regalo ideale per te o per un amico che ama il calcio e la squadra partenopea.

Da un punto di vista puramente organolettico, la bevanda è fatta con uve Glera di prima scelta e ha un sapore secco, fresco e fruttato, con un profumo di mela verde, pera e agrumi. Il colore è giallo paglierino con riflessi verdolini e le bollicine sono fini e durature. La bottiglia ha una capacità di 75 cl e una gradazione alcolica dell’11%.

Non perdere tempo perché la festa è già iniziata e ordina subito la tua bottiglia Prosecco DOC Ufficiale in Edizione Limitata per celebrare il Napoli Campione d’Italia. Approfitta dell’offerta a 14,99 euro e ricorda che le quantità sono limitate e che questa è una bottiglia da collezione che non troverai più in giro. Festeggia con stile e brinda al successo del tuo Napoli!

