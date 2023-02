Nanoleaf Shapes Mini Triangles: rendete unica la vostra stanza spendendo pochissimo

Siete alla ricerca di qualcosa che possa rendere la vostra stanza ancora più nerd e luminosa? Allora non fatevi scappare questa super offerta sullo Starter Kit da 9 Pannelli Triangolari di Nanoleaf! Potete acquistarle su Amazon grazie al pazzesco sconto del 39% che fa abbassare il prezzo da 129,99 euro a soli 79,9o euro. Se poi avete un abbonamento Amazon Prime abilitato sul vostro account, avrete spedizioni sempre veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Nanoleaf Shapes Mini Triangles sono pannelli luminosi a LED modulari che creano un’esperienza di illuminazione creativa e giocosa. La combinazione di tecnologia e design di Shapes Triangles apre le porte a un mondo di possibilità illimitate per progettare, giocare e creare. Trasformate il vostro con esperienze multisensoriali come azioni tattili, sincronizzazione in tempo reale con la musica, funzionalità Screen Mirror e altro ancora.

Grazie a queste straordinarie luci darete vita alla vostra musica e creerete l’atmosfera perfetta delle vostre serate grazie alle diverse modalità presenti nell’App “Nanoleaf” che sarete in grado di collegare anche ai vostri assistenti Alexa e Google in modo da controllare effetti, colori e luminosità anche attraverso i comandi vocali. Come se non bastasse, le Shapes possono essere combinate con altre forme per offrire design illimitati.

Non fatevi scappare questa opportunità e acquistate lo Starter Kit da 9 Pannelli Triangolari di Nanoleaf a un prezzo vantaggioso di soli 79,90 euro su Amazon, con un risparmio del 39% sul loro prezzo originale. Si tratta anche del loro minimo storico, quindi cosa state aspettando?

