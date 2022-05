Musica ovunque con questa cassa Bluetooth a prezzo REGALO [16€]

Diventi un concerto portatile con questa cassa Bluetooth che ho appena scovato su Amazon. Non solo potente e pazzesca da avere sempre dietro ma persino in promozione doppia. Con il ribasso e il coupon che spunti in solo click portartela a casa con 16€ non solo è possibile, ma realtà.

Audio supremo per non scendere a compromessi e batteria che ti dura una giornata intera. Un connubio perfetto, no?

Sappi che le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia se hai Prime, ma ehi, fai presto: la promozione non durerà per sempre.

Cassa Bluetooth da favola: il miglior acquisto in vista dell’estate

Se c’è un’aggiunta che devi fare al tuo bagaglio estivo, quella è proprio una cassa Bluetooth. Sei in budget? Non ti preoccupare perché questa te la porti a casa praticamente a metà prezzo.

Dimensioni minime senza rinunciare a un audio bomba che si sente a distanza e soprattutto non distorce la musica. Ogni brano che metti in play suona perfettamente e i bassi si fanno sentire forti e corposi. Non solo la connetti con il Bluetooth ma poi ti puoi anche scordare dello smartphone visto che con i tasti fisici, vai avanti e indietro, metti in pausa e regoli persino il volume.

La batteria, come ti dicevo, è veramente ottima. In confezione trovi il cavo di ricarica che ti permette di ottenere 12 ore di autonomia, ma se vai di fretta non ti preoccupare perché c’è anche la ricarica rapida.

L’ultima chicca? Resiste ad acqua e polvere senza problemi grazie alla certificazione. Può rimanere sommersa per 30 minuti senza farsi alcun graffio e senza rovinarsi quindi anche dagli imprevisti sei totalmente coperto.

Non aspettare un secondo in più, acquista immediatamente questa cassa Bluetooth su Amazon ora che è in promozione. Apri la pagina e spunti il coupon per pagarla letteralmente 16€ e risparmiare la metà del prezzo originale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.