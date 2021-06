Hai un vecchio stereo oppure – peggio ancora – hai un vecchio stereo di serie. Vale la pena cambiare tutto, smontare tutto, e spendere tanto? Io la soluzione, per avere musica, vivavoce e ricarica rapida, te la offro a 13€ (codice sconto “9N4AQ95B”). Solo per poco, su Amazon c'è uno sconto del 55% su questo gioiellino. E c'è di più: le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Musica e vivavoce in auto: la soluzione costa poco su Amazon

Un dispositivo super compatto, che inserisci all'interno dell'accendisigaro. Un dispositivo così piccolo, che non ci si crede sia in grado di offrire così tanto.

Infatti, d'impatto è impossibile non vedere la diverse porte USB (anche una di tipo C): sono perfette per sfruttare la ricarica rapida, fino a 18W! E questo è solo una delle sue caratteristiche.

Infatti, la sua vocazione principale è quella di permetterti finalmente di portare la musica anche nelle auto con a bordo un sistema stereo obsoleto e – ormai – inutile.

Il tutto, in modo semplicissimo. Anzi, è più complesso spiegare che provare. Infatti, ti basterà scegliere la sorgente musicale: lo smartphone attraverso il Bluetooth (ne è dotato!) oppure anche una microSD o una penna USB e poi scegliere una frequenza radio FM. Si, proprio una frequenza. Poi, imposti la stessa frequenza sull'autoradio e via: sei libero di ascoltare, senza fili e cavi strani, la tua musica preferita.

Una genialata, vero? Pensa che costa appena 13€ con lo sconto Amazon del momento e puoi anche abbellire l'auto, perché ci sono ben 7 tipi di retroilluminazione LED fra le quali scegliere.

Vero, nel titolo ti ho anticipato che c'è un sistema di vivavoce ed è così: è un'altra delle caratteristiche di questo gioiellino e – naturalmente – puoi sfruttarla collegando in Bluetooth il tuo smartphone e sfruttando il microfono incorporato nel dispositivo e il sistema di riduzione del rumore. In tutto questo, non trascurare la presenza di un display e di pulsanti rapidi per gestire il tutto.

Insomma, un gioiellino che è anche garantito – oltre che dal rimborso Amazon in caso di problemi entro i 30 giorni successivi all'acquisto – per 12 mesi dal produttore: se hai problemi, o non sei contento, ottieni una sostituzione o un rimborso totale.

Io però sono sicura che rimarrà nella tua macchina per molto tempo e inizierai a consigliarlo a chi necessita di un sistema economico e potente per l'auto. Per accaparrartelo devi rapidamente (codici a disposizione limitati):

collegarti all'inserzione presente su Amazon;

mettere il prodotto nel carrello;

inserire il codice sconto “9N4AQ95B” prima di pagare.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime. Ti è piaciuta quest'offerta? Sai che sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net le pubblichiamo in anteprima: devi solo iscriverti e iniziare a divertirti, andando a caccia di sconti folli!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

