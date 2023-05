Musica anche sotto la doccia: cassa BLUETOOTH con ventosa, 15€

Sessione di karaoke interessante ma verrebbe ancora meglio se avessi una cassa Bluetooth impermeabile da mettere in doccia, che ne pensi? Non fermare il te canterino ma portalo ai massimi livelli con questo prodottino che ho scovato.

È proprio quello che ti ho preannunciato ed è eccezionale perché funziona con gli assistenti vocali e puoi inserire anche una SD se non vuoi avere il telefono dietro. Portalo a casa all’istante da Amazon grazie al ribasso del 36% che ti fa spendere appena 15,99€. Cosa aspetti? Completa l’acquisto.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Cassa Bluetooth impermeabile da doccia: il prossimo concerto è tuo

L’estate è alle porte e come ben sai questa è la stagione dei concerti e dei festival. Non viaggiare chilometri e chilometri per cantare a squarciagola quando puoi farlo in casa, nella tua doccia. Rendi ogni sessione ancora più bella con questa cassa Bluetooth completamente impermeabile e dotata di ventosa. Non ne farai più a meno.

Comoda perché la puoi mettere un po’ ovunque, non si rovina e soprattutto non suona per niente male ma anzi, ha dei bassi che pompano a più non posso.

Non ti preoccupare perchè puoi fare tutto senza dover mettere un piede fuori la doccia e raggiungere il telefono. Con i tasti fisici puoi mettere pausa, play, andare avanti e andare indietro. Ha anche un microfono incorporato così se ne hai bisogno attivi la chiamata e parli quanto vuoi mentre ti insaponi tutto.

Pensa che come ti dicevo, hai anche a disposizione uno slot per la microSD e se proprio ne hai bisogno, puoi anche chiamare all’appello sia Siri che Google Assistant.

Che altro dirti se non che è una genialata? Corri subito su Amazon dove puoi acquistare questa cassa Bluetooth a soli 15,99€ con il ribasso in corso.

