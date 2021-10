Musica a tutto volume ovunque vai: la JBL Go 2 è in PROMO

Se sei l'anima della festa non puoi non avere sempre con te una potente cassa portatile. Rendere le serate tra gli amici delle potenziali uscite per divertirsi e scatenarsi a suon di musica non è per niente difficile soprattutto se opti per un gioiellino come la JBL Go 2. Letteralmente tascabile, questo speaker è una forza della natura e in promozione su Amazon lo fai diventare tuo a soli 29,99€. Fossi in te non me lo farei ripetere.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia soprattutto se possiedi un abbonamento Prime.

JBL GO 2: non perdere l'occasione della tua vita

Far suonare in tutta la stanza la musica forte e potente non richiede un impianto costoso o almeno, no se possiedi una JBL Go 2. Questa cassa portatile illude tutti a prima vista dato che è tascabile, ma appena si preme play le prime impressioni mutano completamente. Disponibile in colorazione rosso non può che diventare il tuo nuovo asso nella manica ovunque vai, letteralmente.

Nonostante non sia tempo di tintarelle ti devo per forza dire che è impermeabile al 100%. Non teme né schizzi né l'acqua quindi se vuoi diventa anche la tua fedele compagna nei karaoke sotto la doccia. La gestisci con comodità grazie ai tasti fisici presenti sulla struttura o passando da un brano all'altro sul tuo smartphone. E' presente anche un'entrata AUX nel caso dovesse servirti.

La colleghi in quattro e quattr'otto e gli altoparlanti integrati suonano potenti fin da primo utilizzo. Ovviamente non poteva mancare la funzione vivavoce così non devi interrompere le connessioni se mai dovesse arrivare una telefonata.

L'autonomia? Con una sola carica fai affidamento su ben 5 ore di riproduzione continua.

Acquista subito la tua JBL Go 2 in colorazione rossa su Amazon a soli 29,99 euro. La ordini e diventa tuo in uno o due giorni con le spedizioni Prime. Nel caso in cui tu non si abbonato puoi sempre optare per le spedizioni presso i punti di ritiro per non avere neanche un minimo costo extra addebitato.