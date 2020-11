Quest’oggi vi parliamo di un prodotto molto particolare, ma potenzialmente utile per i lavori fai da te in cui è necessaria una buona precisione. Si tratta del multiutensile Dremel 3000JC utile per bucare, affilare, smussare, rifinire e lucidare innumerevoli prodotti e lo trovate con un’ottima offerta su Amazon a soli 39,54€.

Dremel 3000JC: il coltellino svizzero dei lavori di precisione

Dremel 3000JC grazie ai suoi 15 accessori e 130 W e 230 V di potenza, permette di lisciare e sagomare curve e altre forme con molta semplicità. Gli accessori per la levigatura aiutano a lavorare anche le superfici più difficili. Tra le altre cose che si possono fare ci sono la rimozione della ruggine o della vecchia vernice e sagomare il legno, la fibra di vetro e la gomma.

Con il sistema EZ Twist non c’è bisogno di alcuna chiave. Basta svitare il cappuccio anteriore, allinearlo con la pinza, estrarre l’accessorio in uso, inserire il nuovo accessorio, riavvitare il cappuccio anteriore e siete pronti a ricominciare. Il potente motore da 130 W consente di affrontare praticamente qualsiasi lavoro di precisione e l’impugnatura morbida riduce le vibrazioni per evitare l’affaticamento e offre una migliore presa per una maggiore manovrabilità. Infine il controllo della velocità di rotazione da 10.000 a 33.000 giri/min è estremamente preciso grazie all’indicatore della velocità variabile.

Non fatevi scappare questa interessante offerta Amazon che vi permette di portare a casa questo splendido Dremel 3000JC a soli 39,54 euro con uno sconto del 32% rispetto al prezzo di listino.

Smartphone