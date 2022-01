Multipresa USB con luce e mensola: GENIALATA mai vista a 19€

Questa multipresa USB con luce e mensola di supporto super utile. Un prodotto bello e completo, praticamente unico. Adesso da Amazon lo porti a casa a 19,99€ appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Multipresa USB con luce e mensola: prezzo super su Amazon

Capita di dover ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Serve spazio, servono prese e serve un posto dove appoggiare i device. L'ideale è una soluzione tutto in uno che ti permette di guadagnare lo spazio di cui necessiti, praticamente da qualsiasi angolo di casa.

A disposizione, hai subito 4 porte USB a due prese Schuko, investendo in una sola presa tradizionale. La cosa bella è che, subito sopra, puoi montare la mensola in dotazione dove appoggiare i device mentre sono in carica. Tutto qui? Assolutamente no.

Questo gioiellino integra anche una luce da notte, praticissima e comodissima per non muoverti al buio. Sfrutta la possibilità di usare il suo sensore crepuscolare per gestire l'illuminazione, oppure usa semplicemente il pulsante ON/OFF.

Insomma, un prodotto bello, completo e praticamente unico. Questa multipresa USB con luce integrata e mensola, a questo prezzo, è un vero e proprio regalo. Non perdere l'occasione di prenderla a prezzo super da Amazon: completa rapidamente l'ordine e prendila a 19€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.