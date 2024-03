Multipresa e MENSOLA 2in1: porte USB veloci e tanta comodità (coupon)

Una multipresa o una mensola? Diciamo che se hai bisogno di una presa in più, questo prodotto risponde a tutte le tue esigenze. Te ne offre ben 9 aggiuntive con una mossa e non solo, ti assicura protezione, comodità e soprattutto velocità. Una vera genialata.

Su Amazon è disponibile in questo momento con un coupon favoloso. Spuntalo così il prezzo finale scende ad appena 23,99€ e la fai diventare tua con un click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Multipresa e mensola per i tuoi dispositivi: la 10 in 1 di cui non sapevi avere bisogno

È letteralmente una salvezza. Se odi anche tu quando ci sono mille fili a terra e il disordine regna supremo, fatti dire che con questa multipresa è praticamente impossibile. La usi anche come comodino e metti in ricarica tutti i tuoi prodotti tech con una basse di appoggio sicura ed efficiente.

Come vedi, infatti, ha una mensola incorporata che torna straordinariamente utile. Tuttavia le sue caratteristiche principali sono anche altre come le 9 entrate che ti mette a disposizione.

Ci sono:

2 porte USB C Auto ID;

2 porte USB A Auto ID;

1 porta USB C PD 3.0 fino a 20W ;

; 1 porta USB A QC18W;

2 prese di tipo standard;

1 presa schuko.

Con l’interruttore posto sul lato puoi controllare l’accensione e lo spegnimento velocemente. In termini di sicurezza non farti problemi considerato il sistema di multiprotezione integrato con chip intelligente e l’utilizzo di materiali a norma per la costruzione.

Cosa stai aspettando? Collegati al volo su Amazon dove hai un coupon che ti aspetta. Spuntalo al volo per portare a casa questa multipresa con mensola a soli 23,99€ e concludere un affare.

