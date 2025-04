Multipresa a torre: 12 prese in spazio mini e 4 porte USB (doppio sconto)

Occasione per mettere in ordine un po’ di cavi e soprattutto dotare la tua scrivania di una multipresa a torre. In spazio minimo ti offre ben 12 prese e 4 porte USB per non rinunciare a nulla e soprattutto evitare di passare il tempo a fare attacca e stacca. Realizzata con materiali sicuri e di qualità, ora costa anche pochissimo. Tutto merito del doppio sconto su Amazon dove con un click sul coupon la paghi appena 24,43€. Spuntalo e aggiungila al carrello.

Multipresa a torre: la soluzione ideale per qualsiasi spazio

Te l’ho suggerita per la scrivania ma la puoi usare ovunque in casa soprattutto se non ne puoi più di doverti abbassare e cambiare sempre i prodotti collegati perché non hai entrate a sufficienza. La multipresa a torre è un prodotto intelligente e soprattutto molto pratico dal momento che occupa poco spazio ma ti garantisce tutto quello di cui sei in cerca. Ha un design che si sviluppa in altezza, naturalmente e ogni lato possiede un bottone indipendente per l’accensione e lo spegnimento delle prese.

Proprio parlando di queste ultime, vediamo nello specifico che le 12 si suddividono in variante italiana e schuko per non dover usare degli adattatori aggiuntivi. Se, nel caso, devi ricaricare un prodotto tech e smart, sfrutta direttamente le porte USB integrate che sono 3 di tipo A e una di tipo C. La ricarica dei tuoi dispositivi avviene a 12W per ottimizzare i tempi. Altre due caratteristiche da non sottovalutare sono il cavo lungo 2 metri per poterla sistemare con agio e il suo chip integrato che offre una protezione avanzata ed evita sovratensioni, surriscaldamenti e sovraccaricamenti.

Con appena 24,43€ su Amazon, la multipresa a torre da 12 prese e 4 USB è quella che occorre in qualsiasi casa. Con il doppio sconto il prezzo è ancora più conveniente, per ottenerlo collegati in pagina e spunta il coupon prima di aggiungerla al carrello.