Multipresa 5 in 1 che ti salva la vita, una GENIALATA da avere in casa

Una multipresa che ti salva la vita in casa, non perché ha qualche super potere ma perché ti permette di avere 5 prese in 1 in minimo spazio e senza alcun filo. Hai capito bene, elimini quei modelli vecchi e che occupano spazio per questo che è proprio intelligente.

Su Amazon ora è al minimo, quindi acquistala subito senza pensieri visto che costa appena 13€. Non perdere questa occasione.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Multipresa compatta, niente in meno a ciò che ti aspetti

Piccola letteralmente perché capace di stare nel palmo di una mano, questa multipresa ha tutto ciò che ti serve. La connetti alla presa elettrica e funziona dal primo secondo senza problemi. In più ti fa recuperare spazio perché per ricaricare i tuoi dispositivi tecnologici non hai più bisogno di alimentatori.

In che senso? Per capire bene ti dico subito che hai a disposizione:

una presa di tipo tedesco;

due prese standard;

due entrate USB.

Non devi più rinunciare ad una presa per caricare smartphone o tablet dal momento che ti serve solo un cavo a portata di mano. E’ una comodità aggiunta anche per chi ti viene a trovare.

In conclusione ti dico che ha un sistema di protezione integrato per tutelare i tuoi prodotti e che, soprattutto, è realizzata con materiali sicuri e ignifughi.

Non aspettare un secondo in più e porta a casa questa meravigliosa multipresa da muro senza se e senza ma, la paghi soltanto 13€ quindi completa l’acquisto al volo. Le spedizioni, come ti dicevo prima, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia se hai Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.