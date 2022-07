Multicavo 3 in 1, ricarichi ogni dispositivi in SIMULTANEA (6€)

Hai mai sentito parlare di un multicavo? Forse lo avrai visto in giro ma non te lo sei mai filato per la paura di allungare i tempi. In realtà se ne acquisti uno buono come questo di RAVIAD, i tempi li dimezzi potendo caricare 3 dispositivi all’unisono e con un solo alimentatore.

Un vero successo assicurato che ti torna utile anche in viaggio per non dover portare tremila cose in valigia. Approfitta della doppia promozione disponibile ora su Amazon e acquista il tuo a soli 6,29€, mi raccomando spunta il coupon subito.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Multicavo: una risorsa da avere assolutamente in casa

Questo multicavo si fa letteralmente amare. E’ un asso nella manica che utilizzi a casa, in viaggio o in ufficio. Ti basta abbinarlo a un semplice alimentatore USB per poterlo sfruttare nella sua interezza.

Ha ben 3 connettori differenti che utilizzi su smartphone, accessori, tablet e tanto altro ancora. In modo particolare hai a disposizione un Micro USB, un Lightning e un Type C. Li puoi utilizzare tutti e tre insieme? Ovviamente sì altrimenti dove sarebbe la comodità!

Non rischi di rovinare i tuoi prodotti né di caricarli in maniera errata. Oltre ad essere sicuri, laddove è possibile supportano la ricarica rapida per soddisfarti al 100%.



Come ti dicevo, da avere a portata di mano questo multicavo è una vera comodità. Non aspettare un secondi in più e spunta il coupon su Amazon all’istante. Ti porti a casa il tuo prodottino RAVIAD con appena 6€. Le spedizioni, come già ti ho detto, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.