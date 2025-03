Mufasa: Il Re Leone presto disponibile in esclusiva su Dinsey+

Chi ancora non ha visto “Mufasa: Il Re Leone“, uscito nelle sale cinematografiche italiane il 19 dicembre 2024, deve portare ancora un po’ di pazienza. Infatti, presto sarà disponibile in esclusiva streaming su Disney+. Cosa stai aspettando? Se ancora non lo hai fatto, abbonati subito a partire da soli 5,99€ al mese. In questo modo puoi già accedere a tantissimi titoli eccezionali.

Disney+ è il catalogo esclusivo dove trovare contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Star e National Geographic. Ecco perché la nuova pellicola sul Re Leone arriverà tra pochissimi giorni sulla piattaforma. Nello specifico, gli abbonati potranno avviarne la riproduzione il 26 marzo 2025, data di uscita del film animazione tanto atteso da piccoli e grandi.

Il regista Barry Jenkins, parlando di “Mufasa: Il Re Leone“, in un’intervista ha dichiarato: “Quando ho letto per la prima volta il copione di Jeff Nathanson, che ha bilanciato benissimo il fanservice con una sua identità, sono rimasto disorientato nel modo migliore possibile, conoscendo tutta questa complessità nel loro rapporto“.

Sinossi ufficiale e trailer di Mufasa: Il Re Leone

La sinossi ufficiale ci fa già entrare nell’atmosfera di questa pellicola ricca di emozioni e con una trama eccezionale: “Ripercorrendo l’incredibile ascesa dell’amato re delle Terre del Branco, ‘Mufasa: Il Re Leone‘ affida a Rafiki e all’esilarante comicità di Timon e Pumbaa il compito di raccontare la leggenda di Mufasa alla giovane leonessa Kiara, figlia di Simba e Nala. Raccontata attraverso flashback, la storia ruota intorno a Mufasa, un cucciolo rimasto orfano, smarrito e solo, fino a quando non incontra un simpatico leone di nome Taka, erede di una stirpe reale. Questo incontro casuale dà inizio al lungo viaggio di uno straordinario gruppo di singolari personaggi alla ricerca del loro destino. I loro legami saranno messi alla prova mentre insieme cercano di sfuggire a un nemico minaccioso e mortale“.

Questo racconto viene impreziosito anche con le canzoni di Lin-Manuel Miranda. Inoltre, come anticipato proprio da Disney+, “il film fonde tecniche live-action e immagini fotorealistiche generate al computer“. Insomma, un vero e proprio gioiellino tutto da vedere.

