MSI Vector GP76: sconto FOLLE di 900 euro su Amazon

Il MSI Vector GP76 è un laptop gaming estremamente potente che sta facendo impazzire gli appassionati del settore. La nuovissima serie GP Vector di MSI si basa sull’architettura multi-core, che consente al laptop di offrire prestazioni elevate per i giochi e le attività multitasking. Grazie a uno sconto pazzesco del 30% su Amazon, questo Notebook oggi lo puoi acquistare ad un prezzo di soli 2.099,00 euro. Stiamo parlando di un risparmio netto di ben 900 euro. Inoltre, ricorda che grazie al servizio di finanziamento Cofidis, lo puoi pagare in comode rate, anche se non possiedi una busta paga.

MSI Vector GP76: lo sconto perfetto per chi non si accontenta

La potenza di elaborazione di questo MSI Vector GP76 è fornita dall’ultimo processore Intel Core i7-12700H di dodicesima generazione, che è uno dei processori più potenti sul mercato attualmente. Inoltre, è dotato di una GPU NVIDIA GeForce RTX serie 30, che offre un’esperienza di gioco fluida e realistica. La GPU è costruita con Ampere, l’architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA, che offre funzionalità IA come NVIDIA DLSS e la grafica ray-tracing realistica. La potenza dell’IA consente di realizzare laptop sottili e prestazioni veloci.

La serie Vector di MSI viene fornita con un display personalizzato che è ottimizzato per i giocatori. Il display ha un’elevata frequenza di aggiornamento e una grafica fluida, che lo rende il supporto perfetto per i giochi. Inoltre, la tastiera gaming RGB per-key di SteelSeries consente di colorare ogni tasto a proprio piacimento attraverso l’illuminazione della tastiera.

Il MSI Vector GP76 è dotato di soluzioni termiche dedicate sia per la CPU che per la GPU con un massimo di 6 heatpipe. Questo consente di garantire ottime prestazioni anche in condizioni di gioco estreme. Inoltre, la serie Vector viene fornita con l’interfaccia definitiva di trasferimento dati e la più ampia larghezza di banda per un’esperienza senza rivali.

Ma la notizia ancora migliore è che il MSI Vector GP76 è attualmente in super sconto folle del 30% su Amazon, il che significa un risparmio di ben 900 euro. Questo è un’offerta incredibile per un laptop da gaming così potente, quindi se stai cercando un portatile ad alte prestazioni e soprattutto affidabile, non perdere per nessuno motivo al mondo questa offerta. MSI Vector GP76 può essere tuo a soli 2.099,00 euro, con la possibilità di poterlo pagare in comode rate.

